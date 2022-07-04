Зеленський утворив 14 військових адміністрацій на Донеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. Указом Президента України у 14 містах та селах Донецької області створено військові цивільні адміністрації, пише УНН з посиланням на відповідний документ.
Деталі
Згідно з Указом Президента України №469/2022, на території Донецької області створені:
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- у Волноваському районі – Великоновосілківська і Комарська військові адміністрації;
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- у Покровському районі – Курахівська та Шахівська військові адміністрації;
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- у Краматорському районі – Краматорська, Лиманська, Миколаївська, Святогірська і Черкаська військові адміністрації;
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- у Бахмутському районі – Бахмутська, Званівська, Сіверська, Соледарська і Часовоярська військові адміністрації.
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Указ набирає чинності з дня його оприлюднення.
«Кожна новостворена військова адміністрації вже отримала свого очільника. Всі чудово усвідомлюють рівень викликів та відповідальності», - повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.
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