Зеленський утворив 14 військових адміністрацій на Донеччині

Деталі

Згідно з Указом Президента України №469/2022, на території Донецької області створені:



у Волноваському районі – Великоновосілківська і Комарська військові адміністрації;



у Покровському районі – Курахівська та Шахівська військові адміністрації;



у Краматорському районі – Краматорська, Лиманська, Миколаївська, Святогірська і Черкаська військові адміністрації;



у Бахмутському районі – Бахмутська, Званівська, Сіверська, Соледарська і Часовоярська військові адміністрації.



Указ набирає чинності з дня його оприлюднення.

«Кожна новостворена військова адміністрації вже отримала свого очільника. Всі чудово усвідомлюють рівень викликів та відповідальності», - повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

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