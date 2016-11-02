Від отруєння грибами померли двоє дітей на Херсонщині
Київ • УНН
ХЕРСОН-КИЇВ. 2 листопада. УНН. У Херсонській дитячій обласній клінічній лікарні померли двоє дітей від отруєння грибами. Про це кореспонденту УНН повідомили у медицині катастроф області.
Діти були госпіталізовані 24.10.16 з симптомами отруєння грибами: 12-річні дівчинка і хлопчик. Померли діти 31 жовтня. Мати померлої дівчинки 36 років знаходиться в реанімаційному відділенні Каховської ЦРЛ в тяжкому стані.
Усі - мешканці с. Василівка Каховського р-ну.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, на Херсонщині грибами отруїлася мати та двоє її дітей.