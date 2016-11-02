От отравления грибами умерли двое детей в Херсонской области

Дети были госпитализированы 24.10.16 с симптомами отравления грибами: 12-летние девочка и мальчик. Умерли дети 31 октября. Мать умершей девочки 36 лет находится в реанимационном отделении Каховской ЦРБ в тяжелом состоянии.

Все - жители с. Васильевка Каховского района.

Напомним, как сообщал УНН, в Херсонской области грибами отравилась мать и двое ее детей.