От отравления грибами умерли двое детей в Херсонской области
Киев • УНН
ХЕРСОН-КИЕВ. 2 ноября. УНН. В Херсонской детской областной клинической больнице умерли двое детей от отравления грибами. Об этом корреспонденту УНН сообщили в медицине катастроф области.
Дети были госпитализированы 24.10.16 с симптомами отравления грибами: 12-летние девочка и мальчик. Умерли дети 31 октября. Мать умершей девочки 36 лет находится в реанимационном отделении Каховской ЦРБ в тяжелом состоянии.
Все - жители с. Васильевка Каховского района.
Напомним, как сообщал УНН, в Херсонской области грибами отравилась мать и двое ее детей.