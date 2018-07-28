Від мусонних дощів в Індії вже загинули майже 50 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. Через потужні мусонні зливи у північному штаті Уттар-Прадеш (Індія) загинуло щонайменше 49 осіб. Про це з посиланням на місцеве телебачення повідомляє ТАСС, передає УНН.
“Щонайменше 49 людей загинули за останні дві доби у північному індійському штаті Уттар-Прадеш”, — йдеться в повідомленні.
Раніше в п’ятницю, 27 липня, повідомлялося про 27 загиблих. Найбільше жертв стихії відзначено в окрузі Сахаранпур, де загинули 11 людей. Шість смертельних випадків зафіксовано в районі міста Агра, де розташований Тадж-Махал. Причиною смерті стали удари блискавок, обвалення дахів, падіння дерев, удари струмом внаслідок обривів ліній електропередач.
Мусонні дощі стали причиною підйому рівня води у багатьох річках, прибережні райони ряду міст, в тому числі столиці Уттар-Прадеш міста Лакхнау, який стоїть на річці Гомты, виявилися затоплені. Влада штату попереджає, що найближчими днями зливи можуть продовжитися.
Щорічно в Індії у червні-жовтні настає сезон мусонних дощів. Цей період зазвичай супроводжується масовими стихійними лихами, з якими зіштовхується у північних штатах — Біхар, Уттар-Прадеш, Західний Бенгал, Раджастан.