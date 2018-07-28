От муссонных дождей в Индии уже погибли почти 50 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. Из-за мощных муссонных ливней в северном штате Уттар-Прадеш (Индия) погибли не менее 49 человек. Об этом со ссылкой на местное телевидение сообщает ТАСС, передает УНН.
“Не менее 49 человек погибли за последние двое суток в северном индийском штате Уттар-Прадеш”, — говорится в сообщении.
Ранее в пятницу, 27 июля, сообщалось о 27 погибших. Больше всего жертв стихии отмечено в округе Сахаранпур, где погибли 11 человек. Шесть смертельных случаев зафиксировано в районе города Агра, где расположен Тадж-Махал. Причиной смерти стали удары молний, обрушения крыш, падения деревьев, удары током в результате обрывов линий электропередач.
Муссонные дожди стали причиной подъема уровня воды во многих реках, прибрежные районы ряда городов, в том числе столицы Уттар-Прадеш города Лакхнау, который стоит на реке Гомти, оказались затоплены. Власти штата предупреждают, что в ближайшие дни ливни могут продолжиться.
Ежегодно в Индии в июне-октябре наступает сезон муссонных дождей. Этот период обычно сопровождается массовыми стихийными бедствиями, которые происходят в северных штатах — Бихар, Уттар-Прадеш, Западный Бенгал, Раджастан.