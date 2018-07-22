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В Японії затвердили імена талісманів Олімпіади і Паралімпіади 2020 року

В Японії затвердили імена талісманів Олімпіади і Паралімпіади 2020 року

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 липня. УНН. Офіційні талісмани літніх Олімпійських і Паралімпійських ігор в японській столиці, які пройдуть в 2020 році, отримали імена Мірайтова і Сомейті. Про це повідомляється на офіційному сайті оргкомітету Олімпіади-2020, передає УНН.

“Назви були обрані відповідно до голосування, проведеного з грудня 2017 по лютий 2018 року серед учнів молодших класів японських шкіл як в самій Японії, так і за кордоном. Відтепер Мірайтова і Сомейті служитимуть офіційними амбассадорами майбутньої Олімпіади і Паралімпіади”, — йдеться в повідомленні.

Ім’я талісмана Олімпійських ігор Мірайтова складається з двох японських слів — “мірай” (майбутнє) і “това” (вічність). “У ньому укладено наше бажання вічного прекрасного майбутнього. За рахунок Ігор-2020 ми сподіваємося, що в серцях всіх людей в світі назавжди залишиться відчуття майбутнього майбутнього, повного надій”, — зазначає оргкомітет.

“Що стосується другого маскоту Сомейті, то його ім’я стало похідним від сорту сакури Сомейьосіно з префектури Нара, який також називають королівською вишнею, і англійської фрази so mighty (такий могутній). Сомейті, який пофарбований у кольори сакури, уособлює собою серце Японії і дивовижні здібності паралімпійських атлетів”, — підкреслюють організатори змагань.

У лютому цього року офіційними талісманами літньої токійській Олімпіади і Паралімпіади 2020 року обрані стилізовані фігурки в стилі японського аніме відповідно з синім і рожевим картатим візерунком у стилі ітімацу. Це специфічний картатий дизайн епохи Едо (1603-1868). Він використаний також в обраній ще в квітні минулого року круглій емблемі Ігор-2020. Олімпіада в Токіо пройде з 24 липня по 9 серпня, Паралімпіада відбудеться з 25 серпня по 6 вересня.

Як повідомляв УНН, оргкомітет ОІ-2020 пропонує почати естафету олімпійського вогню з префектури Фукусіма.

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