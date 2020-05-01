В Україну з Південної Кореї доставили ще 100 тис. ПЛР-тестів на коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. В Україну з Республіки Корея 30 квітня прибув літак зі 100 тис. ПЛР-тестів для виявлення коронавірусу. Після митного оформлення їх доставлять по всіх областях. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
“З міста Сеула Республіки Корея до України прибув літак зі 100 тис. ПЛР-тестів виробництва компанії SolGent для виявлення COVID-19”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що після проходження митних процедур з оформлення тест-системи доставлять в інфекційні лабораторії всіх областей країни, які мають належні умови для зберігання.
“Набір тест-системи компанії SolGent містить усі необхідні компоненти для полімеразної ланцюгової реакції. Тому при його використанні немає необхідності в додаткових реагентах. Тестування триває від 105 до 120 хвилин”, — йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН раніше, в Україну прибув з Китаю 25-ий літак з меддопомогою для боротьби з коронавірусною хворобою COVID-19.