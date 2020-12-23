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В Україні запустили систему шкільних е-журналів та е-щоденників

Київ • УНН

 • 16820 перегляди

КИЇВ. 23 грудня. УНН. В Україні запустили у дослідну експлуатацію систему шкільних електронних журналів та щоденників. Про це повідомив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет, передає УНН з посиланням на пресслужбу МОН.

В Україні запустили систему шкільних е-журналів та е-щоденників

Так, Шкарлет повідомив, що "підписано наказ МОН про запровадження в дослідну експлуатацію програмного модуля електронних щоденників та журналів закладів загальної середньої освіти".

"Це державна розробка, над якою працювала команда Міністерства освіти і науки України. Е-журнал є однією з частин автоматизованого інформаційного комплексу освітнього менеджменту (АІКОМ), розробленого на базі Інституту освітньої аналітики. Використання е-журналів і е-щоденників скоротить обсяг бюрократичної роботи. Також сервіс буде адаптовано до роботи з будь-яких гаджетів", – зазначив Шкарлет.

Доступ до е-журналів та е-щоденників відбуватиметься за допомогою платформи.

Наразі протестовано інтерфейс, через який можна буде отримати доступ до різних сторінок: дані про учнів, розкладу уроків, списків відвідування, домашніх завдань тощо. Вся інформація буде заповнюватися вчителями, а за допомогою логіна й пароля батьки і учні зможуть отримати до неї доступ.

"Розробники також подбали про безпеку. Автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту (АІКОМ), на базі якого працюватимуть електронні журнали та щоденники, має комплексну систему захисту інформації (КСЗІ) та відповідний сертифікат Державної служби спеціального зв'язку. Всі дані ретельно захищені, а доступ до них розмежовано відповідно до повноважень відповідальних працівників", - запевнили у МОН.

Нагадаємо, у наступному році у всіх столичних школах запрацюють електронні щоденники.

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