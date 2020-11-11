У наступному році у всіх столичних школах запрацюють електронні щоденники

"Уже наступного року столичні школи повністю перейдуть на роботу в "Електронному класному журналі" – паперові версії більше не знадобляться", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з першого вересня майже всі 1-4 класи перейшли на роботу в системі "Електронний класний журнал". Але для повного переходу всіх класів на такий формат роботи потрібно забезпечити підключення до інтернету в кожній школі та в кожному кабінеті.

"У період дистанційного навчання електронні журнали та щоденники використовували 64% закладів загальної середньої освіти міста. Проте, окрім ведення "електронного журналу", вчителі були зобов’язані вести і паперовий варіант журналу", - додали в КМДА.

Нагадаємо, за інформацією київської ОДА, через карантин школи на Київщині працюють за змішаною формою, понад 37 тис. учнів навчаються дистанційно.