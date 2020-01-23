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В Україні все ще критично низький рівень жінок у політиці – Мінсоцполітики

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 січня. УНН. Для України залишається болючим питання гендерної рівності у політичній сфері, попри вже зроблені успіхи. Найбільше це відчувається серед голів об’єднаних територіальних громад. Про це під час експертного читання повідомила заступник директора Департаменту сімейної, гендерної політики та протидії торгівлі людьми – начальник відділу запобігання домашньому насильству, Наталія Богданова, передає кореспондент УНН.

В Україні все ще критично низький рівень жінок у політиці – Мінсоцполітики

"За індексом гендерного розриву, який щорічно визначається Світовим економічним форумом, політична сфера є найкритичнішою. Не зважаючи на те, що Україна за останній рік піднялась на 20 позицій, ми зараз займаємо 83 місце за цим індексом, це все одно болюче питання", - зазначає Богданова.

Так, гендерно збалансована політика в Україні впроваджується з 2015 року, проте саме у новому Виборчому кодексі встановлюються вимоги забезпечення присутності у загальнодержавних та регіональних списках партій - у кожній п’ятірці, не менше 2 кандидатів кожної статі. При такому розділі місць, гендерна квота становитиме не менше 40% жінок у списках.

"У новому парламенті частка жінок складає 20%, і це найвищий рівень представництва жінок в Раді з 1991 року. Збільшилось також представництво жінок у складі Уряду, серед міністрів 30% жінок, але надзвичайно важливим є те, щоб ці результати були сталими", - вважає експерт.

Незрозумілим залишається розрив між кількістю жінок серед голів ОТГ та сільрад.

"З початку утворення об’єднаних територіальних громад, серед голів ОТГ лише 15% жінок, у той час, коли у сільських радах – приблизно однаково було чоловіків і жінок", - додає Богданова.

Як раніше повідомляв УНН, у Верховній раді порахували кількість жінок-депутатів.

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