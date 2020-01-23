В Украине все еще критически низкий уровень женщин в политике - Минсоцполитики

"По индексу гендерного разрыва, который ежегодно определяется Всемирным экономическим форумом, политическая сфера является критичной. Несмотря на то, что Украина за последний год поднялась на 20 позиций, мы сейчас занимаем 83 место по этому индексу, это все равно больной вопрос", - отмечает Богданова.

Так, гендерно сбалансированная политика в Украине внедряется с 2015 года, однако именно в новом Избирательном кодексе устанавливаются требования обеспечения присутствия в общегосударственных и региональных списках партий - в каждой пятерке, не менее 2 кандидатов каждого пола. При таком разделе мест, гендерная квота составит не менее 40% женщин в списках.

"В новом парламенте доля женщин составляет 20%, и это самый высокий уровень представительства женщин в Раде с 1991 года. Увеличилось также представительство женщин в составе правительства, среди министров 30% женщин, но чрезвычайно важно, чтобы эти результаты были постоянными", - считает эксперт.

Неясным остается разрыв между количеством женщин среди глав ОТО и сельсоветов.

"С начала образования объединенных территориальных общин, среди глав ОТО лишь 15% женщин, в то время, когда в сельских советах - примерно одинаково было мужчин и женщин", - добавляет Богданова.

Как ранее сообщал УНН, в Верховной Раде посчитали количество женщин-депутатов.