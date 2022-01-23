В Росії жінка розвела в квартирі понад 100 собак
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. В Росії у місті Тольятті жінка розплодила у своїй квартирі понад 100 собак. Замучених тварин виявили місцеві волонтери та розповіли про це на сторінці “Пес Мартін та інші собаки в біді” на Facebook, інформує УНН.
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“Сьогодні волонтери нашого міста прийшли в тихий жах від побаченого. Ми з такою кількістю собак зіткнулися вперше. Розведенка наплодила близько 120 або навіть більше собак. Їх просто не злічити. Всі маленькі, розміром з кішку. Є й дорослі, і підлітки, і цуценята. Зараз взагалі не зрозуміти, хто є хто. Так усі виснажені”, — йдеться в дописі.
Як зазначають волонтери, спочатку господарка тримала 8 собак для розведення: болонок, довгошерстих такс і пуделів. Однак потім вони почали безконтрольно розмножуватися.
“Мабуть, заробляла на продажу цуценят. Однак далі щось пішло не за сценарієм, і зараз їх там за 100. Всі між собою, відповідно, спаровувалися. Тому тепер там уся порода перемішана. Собаки залякані. Голодні, виснажені. Харчуються своїми екскрементами. Якщо собака народила, і ця „хазяйка“ вчасно не сховала, то їли й цуценят. Кілька трупів цуценят з виїденими животами лежать у неї на балконі”, — розповіли волонтери.
Їм вдалося забрати в жінки поки що лише 17 тварин, хоча та намагалася перешкодити й говорила, що всі собаки дорогі її серцю.
Небайдужих людей просять терміново допомогти забрати всіх інших.