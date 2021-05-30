В Парижі провели "тестовий" концерт на тлі поліпшення ситуації з Covid-19
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. У суботу ввечері в Парижі відбувся так званий "тестовий концерт", щоб побачити, наскільки Франція може нормалізуватися на тлі покращення ситуації з коронавірусом. Хоча учасники повинні були носити маску та принести негативний тест на Covid-19, їм не довелося соціально дистанціюватися. Про це повідомляє УНН з посиланням на AFP.
Деталі
Поки 5000 людей насолоджувались концертом на паризькій арені Берсі, 2 500 інших волонтерів залишилися вдома, виступаючи контрольною групою, щоб перевірити, чи поширюється Covid-19 серед учасників концерту.
В експерименті прийняли участь люди у віці 18-49 років без основних ризиків для здоров'я.
Подібний експеримент у Барселоні наприкінці квітня не показав "жодних ознак" вищого рівня зараження серед тих, хто відвідував концерт.
Доповнення
Франція повідомила про 11 268 нових випадків Covid-19 у п’ятницю - збільшення лише на 1,2% порівняно з попереднім тижнем, що є найнижчим рівнем з початку епідемії.
У Франції вакциновано 36,41% населення принаймні однією дозою вакцини.