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В Парижі провели "тестовий" концерт на тлі поліпшення ситуації з Covid-19

Київ • УНН

 • 17261 перегляди

КИЇВ. 30 травня. УНН. У суботу ввечері в Парижі відбувся так званий "тестовий концерт", щоб побачити, наскільки Франція може нормалізуватися на тлі покращення ситуації з коронавірусом. Хоча учасники повинні були носити маску та принести негативний тест на Covid-19, їм не довелося соціально дистанціюватися. Про це повідомляє УНН з посиланням на AFP.

В Парижі провели "тестовий" концерт на тлі поліпшення ситуації з Covid-19

Деталі

Поки 5000 людей насолоджувались концертом на паризькій арені Берсі, 2 500 інших волонтерів залишилися вдома, виступаючи контрольною групою, щоб перевірити, чи поширюється Covid-19 серед учасників концерту.

В експерименті прийняли участь люди у ​​віці 18-49 років без основних ризиків для здоров'я.

Подібний експеримент у Барселоні наприкінці квітня не показав "жодних ознак" вищого рівня зараження серед тих, хто відвідував концерт.

Доповнення

Франція повідомила про 11 268 нових випадків Covid-19 у п’ятницю - збільшення лише на 1,2% порівняно з попереднім тижнем, що є найнижчим рівнем з початку епідемії.

У Франції вакциновано 36,41% населення принаймні однією дозою вакцини.

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