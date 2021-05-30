В Парижі провели "тестовий" концерт на тлі поліпшення ситуації з Covid-19

Деталі

Поки 5000 людей насолоджувались концертом на паризькій арені Берсі, 2 500 інших волонтерів залишилися вдома, виступаючи контрольною групою, щоб перевірити, чи поширюється Covid-19 серед учасників концерту.

В експерименті прийняли участь люди у ​​віці 18-49 років без основних ризиків для здоров'я.

Подібний експеримент у Барселоні наприкінці квітня не показав "жодних ознак" вищого рівня зараження серед тих, хто відвідував концерт.

Доповнення

Франція повідомила про 11 268 нових випадків Covid-19 у п’ятницю - збільшення лише на 1,2% порівняно з попереднім тижнем, що є найнижчим рівнем з початку епідемії.

У Франції вакциновано 36,41% населення принаймні однією дозою вакцини.