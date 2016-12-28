В ОБСЄ заявили про хакерську атаку на сайт організації
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Сайт Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) став мішенню кібератак на початку листопада. Про це представник ОБСЄ повідомив Reuters, передає УНН.
“Був напад. Ми дізналися про це на початку листопада”, — йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що у прес-службі ОБСЄ повідомили, що наразі система у безпеці.
“Системи є у безпеці в даний час. Ми отримали абсолютно нові системи безпеки і паролі”, — додали у прес-службі.
Зазначається, що за даними Le Monde, атаку на сайт ОБСЄ могло вчинити російське хакерське угруповання APT28, яке раніше було замішане у зломі поштових серверів Демократичної партії США.
Повідомляється, що в ОБСЄ також допускають цей варіант, однак підкреслили, що можливість для проведення розслідування відсутня.
Як повідомляв УНН, сенатори США закликають до розслідування кібератак перед виборами президента.