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В ОБСЕ заявили о хакерской атаке на сайт организации

В ОБСЕ заявили о хакерской атаке на сайт организации

Киев • УНН

 • 6483 просмотра

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Сайт Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) стал мишенью кибератак в начале ноября. Об этом представитель ОБСЕ сообщил Reuters, передает УНН.

"Была атака. Мы узнали об этом в начале ноября", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в пресс-службе ОБСЕ сообщили, что сейчас система в безопасности.

"Системы в безопасности в настоящее время. Мы получили совершенно новые системы безопасности и пароли", - добавили в пресс-службе.

Отмечается, что по данным Le Monde, атаку на сайт ОБСЕ могла совершить российская хакерская группировка APT28, которая ранее была замешана во взломе почтовых серверов Демократической партии США.

Сообщается, что в ОБСЕ также допускают этот вариант, однако подчеркнули, что возможность для проведения расследования отсутствует.

Как сообщал УНН, сенаторы США призывают к расследованию кибератак перед выборами президента.

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