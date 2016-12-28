В ОБСЕ заявили о хакерской атаке на сайт организации
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Сайт Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) стал мишенью кибератак в начале ноября. Об этом представитель ОБСЕ сообщил Reuters, передает УНН.
"Была атака. Мы узнали об этом в начале ноября", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что в пресс-службе ОБСЕ сообщили, что сейчас система в безопасности.
"Системы в безопасности в настоящее время. Мы получили совершенно новые системы безопасности и пароли", - добавили в пресс-службе.
Отмечается, что по данным Le Monde, атаку на сайт ОБСЕ могла совершить российская хакерская группировка APT28, которая ранее была замешана во взломе почтовых серверов Демократической партии США.
Сообщается, что в ОБСЕ также допускают этот вариант, однако подчеркнули, что возможность для проведения расследования отсутствует.
Как сообщал УНН, сенаторы США призывают к расследованию кибератак перед выборами президента.