В Іспанії створять реєстр тих, хто відмовився від вакцини проти COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Влада Іспанії вирішили створити спеціальний реєстр тих, хто відмовився робити щеплення від COVID-19. Про це розповів міністр охорони здоров’я країни Сальвадор Ілла в інтерв’ю телеканалу La Sexta, передає УНН.
Цією інформацією іспанська влада має намір поділитися з іншими країнами Європейського союзу (ЄС). Міністр додав, що до реєстру буде заноситися інформація, з якої причини людина відмовилася від щеплення. Він підкреслив, що даний перелік не буде оприлюднено, його складуть “з максимальною повагою до захисту даних”.
Масова вакцинація в європейських країнах почалася 27 грудня. Представники восьми країн (Іспанії, Бельгії, Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів і Люксембургу, а також Швейцарії, яка не входить в ЄС) домовилися про координацію своїх стратегій вакцинації. Спільний план передбачав швидкий обмін інформацією про хід та результати вакцинації. Єдиною схваленої європейським регулятором вакциною від COVID-19 є спільна розробка американської Pfizer і німецької BioNTech — Comirnaty (BNT162b2).
При вакцинації МОЗ Іспанії розділив населення країни на 15 груп. Кожна з них зможе отримати препарат в порядку черги. Перший етап (січень-березень 2021 роки) вакцинації охопить близько 2,5 млн осіб — жителів і персонал будинків престарілих, медичних працівників і людей з груп ризику. Два інших етапу пройдуть з квітня по червень, а також з липня по вересень.
За даними університету Джонса Хопкінса, за час пандемії в Іспанії коронавірус був виявлений більш ніж у 1,88 млн осіб, понад 50,1 тис. громадян померли в результаті захворювання COVID-19.
Нагадаємо, у ЄС попередили про “високі ризики” від поширення нових мутацій коронавірусу.