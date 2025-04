В Індії через піщану бурю загинули 77 осіб

“Засмучений втратами через піщані бурі в різних частинах Індії. Висловлюю глибокі співчуття сім’ям загиблих. Ми направили команди рятувальників у різні регіони для надання допомоги постраждалим”, — написав у Twitter прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді.

Піщані бурі високої інтенсивності також привели до руйнування будівель, електричних стовпів і дерев. У штатах оголошено надзвичайний стан протягом найближчих 48 годин.

Через негоду було скасовано десятки рейсів у міжнародних аеропортах, включаючи Делі, передає Hindustan Times.

Як повідомлялося, жертвами удару блискавки в Бангладеш стали 14 осіб.

