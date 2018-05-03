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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Индии из-за песчаной бури погибли 77 человек

Киев • УНН

 • 13377 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. В штатах Раджастан и Уттар-Прадеш на северо-западе Индии в результате мощных песчаных бурь погибли 77 человек, еще 143 пострадали, передает УНН со ссылкой на AFP.

В Индии из-за песчаной бури погибли 77 человек

“Опечален потерями из-за песчаных бурь в различных частях Индии. Выражаю глубокие соболезнования семьям погибших. Мы направили команды спасателей в разные регионы для оказания помощи пострадавшим”, — написал в Twitter премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Песчаные бури высокой интенсивности также привели к разрушению зданий, электрических столбов и деревьев. В штатах объявлено чрезвычайное положение в течение ближайших 48 часов.

Из-за ненастья были отменены десятки рейсов в международных аэропортах, включая Дели, передает Hindustan Times.

Как сообщалось, жертвами удара молнии в Бангладеш стали 14 человек.

Saddened by the loss of lives due to dust storms in various parts of India. Condolences to the bereaved families. May the injured recover soon.

Have asked officials to coordinate with the respective state governments and work towards assisting those who have been affected: PM

— PMO India (@PMOIndia) 3 травня 2018 р.

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