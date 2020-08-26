Уряд закриває кордон України для іноземців до кінця вересня - Шмигаль
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Уряд сьогодні розгляне питання про те, щоб до кінця вересня майже закрити кордони для в’їзду іноземних громадян. Про це сказав Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду в середу, передає кореспондент УНН.
"Ми повинні захистити наших співгромадян та проявити відповідальність перед нашими іноземними партнерами. Уряд сьогодні розгляне питання про те, щоб до кінця вересня майже закрити кордони для в’їзду іноземних громадян", - сказав Шмигаль.
З його слів, це не стосуватиметься громадян, які мають дозволи на проживання в Україні, є членами міжнародних місій тощо.
Нагадаємо, уряд збирається продовжити карантин до листопада.