Уряд закриває кордон України для іноземців до кінця вересня - Шмигаль

"Ми повинні захистити наших співгромадян та проявити відповідальність перед нашими іноземними партнерами. Уряд сьогодні розгляне питання про те, щоб до кінця вересня майже закрити кордони для в’їзду іноземних громадян", - сказав Шмигаль.

З його слів, це не стосуватиметься громадян, які мають дозволи на проживання в Україні, є членами міжнародних місій тощо.

Нагадаємо, уряд збирається продовжити карантин до листопада.