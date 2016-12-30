Уряд скасував обмеження для іноземців, які готуватимуться в Україні до Євробачення

“Документом встановлено, що з 1 січня до 15 червня 2015 року до іноземців, які в’їжджають в Україну для забезпечення організаційних та технічних заходів з підготовки та проведення зазначеного конкурсу на підставі відповідних запрошень Національної телекомпанії, не застосовуються обмеження щодо строків тимчасового перебування”, — йдеться у поясненні до постанови.

Відповідна постанова набуде чинності з 1 січня 2017 року.