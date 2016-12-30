Уряд скасував обмеження для іноземців, які готуватимуться в Україні до Євробачення
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. До іноземців, які в’їжджатимуть в Україну у період з 1 січня до 15 червня 2017 року для забезпечення організаційних заходів та технічних заходів, на запрошення Національної телекомпанії, з підготовки до “Євробачення”, не застосовуватимуться обмеження щодо строків тимчасового перебування. Про це йдеться у постанові КМУ від 28 грудня 2016 року №1017, передає УНН.
“Документом встановлено, що з 1 січня до 15 червня 2015 року до іноземців, які в’їжджають в Україну для забезпечення організаційних та технічних заходів з підготовки та проведення зазначеного конкурсу на підставі відповідних запрошень Національної телекомпанії, не застосовуються обмеження щодо строків тимчасового перебування”, — йдеться у поясненні до постанови.
Відповідна постанова набуде чинності з 1 січня 2017 року.