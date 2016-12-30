Правительство отменило ограничения для иностранцев, которые будут готовиться в Украине к Евровидению
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. К иностранцам, въезжающим в Украину в период с 1 января по 15 июня 2017 года для обеспечения организационных мероприятий и технических мероприятий, по приглашению Национальной телекомпании, по подготовке к "Евровидению", не будут применяться ограничения по срокам временного пребывания. Об этом говорится в постановлении КМУ от 28 декабря 2016 №1017, передает УНН.
"Документом установлено, что с 1 января по 15 июня 2017 года к иностранцам, которые въезжают в Украину для обеспечения организационных и технических мероприятий по подготовке и проведению указанного конкурса на основании соответствующих приглашений Национальной телекомпании, не применяются ограничения по срокам временного пребывания", - говорится в пояснении к постановлению.
Соответствующее постановление вступит в силу с 1 января 2017 года.