Уряд планує заборонити масові заходи в Умані з нагоди Рош га-Шана через COVID-19

“Ще одне дуже важливе питання, звертаюсь до комісії з Техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, аби завтра ми розглянули заборони масових заходів під час святкування іудейського Нового року - Рош га-Шана. Зараз, буквального сьогодні, до нас надійшов відповідний офіційний лист від професора Роні Гамзу, який є керівником проекту координації коронавірусу в Державі Ізраїль. У цьому листі відповідальний за протидію пандемії просить і висловлює занепокоєння потенційними урочистостями за участі десятків тисяч людей у місті Умань. І в повній координації з нашими ізраїльськими партнерами ми, на жаль, вимушені будем прийняти це рішення про заборону таких масових заходів в місті Умань у вересні місяці”, - сказав Денис Шмигаль.

Він додав, що просить всіх з розуміння поставитися до ситуації.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський зустрівся з представниками іудейських релігійних організацій України та обговорив дотримання протиепідемічних обмежень під час святкування Рош га-Шана в Умані. Зокрема, пояснив, що великі скупчення людей дадуть приріст до інфікування COVID-19, що викличе колапс.



