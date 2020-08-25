Зеленський - рабинам: масове святкування Рош га-Шана призведе до колосального колапсу

“Президент України Володимир Зеленський зустрівся з представниками іудейських релігійних організацій України та обговорив дотримання протиепідемічних обмежень під час святкування Рош га-Шана в Умані”, - йдеться у повідомленні.

Вказано, що на початку зустрічі Глава держави подякував за підтримку та молитву за мир в Україні, яка відбулася в День Незалежності.

Також зазначається, що Володимир Зеленський зазначив, що Україна розуміє, наскільки важливе для десятків тисяч хасидів святкування Рош га-Шана – єврейського Нового року. Водночас цьогоріч пандемія коронавірусу внесла суттєві корективи у плани та звички, адже нині епідемічна ситуація в Україні та Ізраїлі викликає велике занепокоєння.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Уряди України та Ізраїлю зробили заяву і закликали паломників не їхати до Умані на Рош га-Шана

“У цьому році через COVID-19 складна ситуація, з якою бореться зараз весь світ. Всі великі скупчення людей дають приріст інфікування в рази. Масове святкування Рош га-Шана призведе до колосального колапсу. Це буде колапс в Україні, потім це буде колапс в інших країнах”, – сказав Володимир Зеленський.

За словами Президента, він обговорив ситуацію з Прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, і, за даними глави ізраїльського уряду, в Україну щороку лише з Ізраїлю приїжджають на Рош га-Шана близько 8 тис. вірян.

“Тому вони зверталися до нас, щоб ми закрили Умань. Це свято дуже важливе. Впевнений, що кожного року ми будемо тільки посилювати наші відносин. Але у нас складна ситуація”, – додав Володимир Зеленський.

Повідомляється, що Президент нагадав, що суттєві обмеження на масові зібрання були запроваджені для українців у квітні, коли християни відзначали Великдень.

“Він попросив представників іудейських релігійних організацій України звернутися до єврейської громади із закликом уникати масового скупчення людей на Рош га-Шана цього року… Глава держави також додав, що через динаміку поширення коронавірусу в Україні уряд планує обмежити в’їзд іноземних громадян. Рабини, які взяли участь у зустрічі, зазначили, що розуміють ситуацію, яка склалася через поширення коронавірусу, та намагатимуться донести інформацію до вірян”, - повідомили у пресслужбі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Мер Умані готовий виставити блокпости, щоб не пускати хасидів

Зазначається, що голова Ради Федерації єврейських громад України рабин Меїр Стамблер наголосив, що вони зроблять все можливе, щоб передати цей меседж, розуміють, наскільки це важливо.

“Головний рабин міста Києва, президент Об'єднання іудейських релігійних організацій України Яків Дов Блайх відзначив важливість нормативного регулювання ситуації. За його словами, потрібно передбачити обмеження не лише для іноземних паломників, а й для внутрішніх”, - додали у пресслужбі.

Також повідомляється, що під час зустрічі обговорювалося питання створення меморіалу Бабиного Яру у Києві. Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив, що раніше Володимир Зеленський провів з цього питання відеоконференцію з членами наглядової ради фонду “Меморіал Голокосту “Бабин Яр” і поставив чітке завдання Офісу Президента та Кабінету Міністрів, щоб меморіал почали будувати в короткі строки. Зараз відбувається обговорення проектів.

Нагадаємо, в Ізраїлі закликали Україну заборонити паломництво хасидів до Умані.