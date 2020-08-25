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Зеленский - раввинам: массовое празднование Рош га-Шана приведет к колоссальному коллапсу

Киев • УНН

 • 14429 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями иудейских религиозных организаций Украины и обсудил соблюдение противоэпидемических ограничений во время празднования Рош га-Шана в Умани. В частности, пояснил, что большие скопления людей даст прирост к инфицированию COVID-19, что вызовет коллапс. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Зеленский - раввинам: массовое празднование Рош га-Шана приведет к колоссальному коллапсу

"Президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями иудейских религиозных организаций Украины и обсудил соблюдение противоэпидемических ограничений во время празднования Рош га-Шана в Умани", - говорится в сообщении.

Указано, что в начале встречи Глава государства поблагодарил за поддержку и молитву за мир в Украине, которая состоялась в День Независимости.

Также отмечается, что Владимир Зеленский отметил, что Украина понимает, насколько важно для десятков тысяч хасидов празднование Рош ха-Шана - еврейского Нового года. В то же время в этом году пандемия коронавируса внесла существенные коррективы в планы и привычки, ведь сейчас эпидемическая ситуация в Украине и Израиле вызывает большое беспокойство.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Правительства Украины и Израиля сделали заявление и призвали паломников не ехать в Умань на Рош ха-Шана

"В этом году из-за COVID-19 сложная ситуация, с которой борется сейчас весь мир. Все большие скопления людей дают прирост инфицирования в разы. Массовое празднование Рош га-Шана приведет к колоссальному коллапсу. Это будет коллапс в Украине, потом это будет коллапс в других странах", - сказал Владимир Зеленский.

По словам Президента, он обсудил ситуацию с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, и, по данным главы израильского правительства, в Украину ежегодно только из Израиля приезжают на Рош ха-Шана около 8 тыс. верующих.

"Поэтому они обращались к нам, чтобы мы закрыли Умань. Этот праздник очень важен. Уверен, что каждый год мы будем только усиливать наши отношений. Но у нас сложная ситуация", - добавил Владимир Зеленский.

Сообщается, что Президент напомнил, что существенные ограничения на массовые собрания были введены для украинцев в апреле, когда христиане отмечали Пасху.

"Он попросил представителей иудейских религиозных организаций Украины обратиться к еврейской общине с призывом избегать массового скопления людей на Рош ха-Шана в этом году ... Глава государства также добавил, что из-за динамики распространения коронавируса в Украине правительство планирует ограничить въезд иностранных граждан. Раввины, которые приняли участие во встрече, отметили, что понимают ситуацию, которая сложилась из-за распространения коронавируса, и будут пытаться донести информацию верующим", - сообщили в пресс-службе.

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Отмечается, что председатель Совета Федерации еврейских общин Украины раввин Меир Стамблер отметил, что они сделают все возможное, чтобы передать этот месседж, понимают, насколько это важно.

"Главный раввин Киева, президент Объединения иудейских религиозных организаций Украины Яков Дов Блайх отметил важность нормативного регулирования ситуации. По его словам, нужно предусмотреть ограничения не только для иностранных паломников, но и для внутренних", - добавили в пресс служба.

Также сообщается, что во время встречи обсуждался вопрос создания мемориала Бабьего Яра в Киеве. Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что ранее Владимир Зеленский провел по этому вопросу видеоконференцию с членами наблюдательного совета фонда "Мемориал Холокоста "Бабий Яр" и поставил четкую задачу Офису Президента и Кабинета министров, чтобы мемориал начали строить в короткие сроки. Сейчас происходит обсуждение проектов.

Напомним, в Израиле призвали Украину запретить паломничество хасидов в Умань.

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