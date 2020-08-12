Уряд хоче зберігти фінансування контролерів у транспорті
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Кабінет міністрів України пропонує віднести штрафи, які накладаються у тролейбусах та трамваях, до місцевих бюджетів, що стане джерелом фінансів для функціонування контролерів. Відповідний урядовий законопроект № 3970 направлено на розгляд керівництва парламенту, передає УНН із посиланням на сайт ВРУ.
Як зазначається у пояснювальній записці до законопроекту, вносяться зміни до Бюджетного кодексу у частині адміністративних штрафів, що накладаються органами електротранспорту (тролейбус, трамвай). Передбачається, що штрафи належатимуть до доходів загального фонду місцевих бюджетів міст республіканського АР Крим та обласного значення, міст Києва та Севастополя, де функціонує міський електричний транспорт та залишаться в розпорядженні відповідних органів місцевого самоврядування.
На думку авторів законопроекту, це дозволить мати джерело для фінансового забезпечення функціонування служби контролерів на пасажирському транспорті.
Нагадаємо, ВРУ ухвалила за основу проект закону №3614 про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо приведення у відповідність положень бюджетного законодавства у зв’язку із завершенням адміністративно-територіальної реформи.