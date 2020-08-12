Уряд хоче зберігти фінансування контролерів у транспорті

Як зазначається у пояснювальній записці до законопроекту, вносяться зміни до Бюджетного кодексу у частині адміністративних штрафів, що накладаються органами електротранспорту (тролейбус, трамвай). Передбачається, що штрафи належатимуть до доходів загального фонду місцевих бюджетів міст республіканського АР Крим та обласного значення, міст Києва та Севастополя, де функціонує міський електричний транспорт та залишаться в розпорядженні відповідних органів місцевого самоврядування.

На думку авторів законопроекту, це дозволить мати джерело для фінансового забезпечення функціонування служби контролерів на пасажирському транспорті.

Нагадаємо, ВРУ ухвалила за основу проект закону №3614 про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо приведення у відповідність положень бюджетного законодавства у зв’язку із завершенням адміністративно-територіальної реформи.