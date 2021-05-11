Уражає навіть шлунок: Степанов заявив, що "індійський" штам COVID-19 більш агресивний

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“Над світом зависла нова загроза нового штаму COVID-19, який вже наробив чимало горя в Індії й підступається до кордонів нашої країни...”, — сказав Степанов.

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За його словами, новий штам дуже небезпечний та агресивний.

“Навіть більше ніж „південноафриканський“ та „британський“ штам. Він виражений надважкою клінічною картиною, з ураженням не тільки органів дихання, а й шлунково-кишкового тракту та нирок. В пацієнтів спостерігається важка інтоксикація організму. За повідомленням індійських ЗМІ, також фіксуються випадки сліпоти та мокромікозу — це ураження слизових оболонок носа та горла”, — розповів Степанов.

Доповнення

Степанов повідомляв раніше, що коронавірус з подвійною мутацією — індійський штам — значно небезпечніший, тому МОЗ застосовує сурові заходи, щоб він не потрапив в Україну.

Начальник ГУ Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан заявляв, що штам коронавірусу, який вперше був виявлений в Індії, наприкінці травня буде в Україні.



Так, уряд України ухвалив рішення про заборону перетину державного кордону з 00:00 неділі, 2 травня, іноземцям та особам без громадянства, які прибули з Індії.

Нагадаємо, МОЗ Індії оголосило про виявлення нового штаму коронавірусу з подвійною мутацією в країні. Цей коронавірусу був виявлений на території Великої Британії, після чого країна посилила правила в’їзду з Індії. Як 19 квітня повідомив глава МОЗ королівства Метт Хенкок, зараз британські експерти встановлюють, чи є новий штам більш заразним або смертоносним в порівнянні з початковим генетичним варіантом нового коронавірусу, а також те, наскільки добре від нього захищають вакцини. Пізніше такий штам з’явився зокрема, і в Чехії, Швейцарії, Румунії, Ізраїлі та Франції.