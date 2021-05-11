Уражає навіть шлунок: Степанов заявив, що "індійський" штам COVID-19 більш агресивний

ukru
Ексклюзив
10:51 • 36154 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

10:29 • 61305 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 122543 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 164367 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 241620 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 182360 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 175953 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 188340 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 155113 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 160260 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

18 березня, 04:23 • 104311 перегляди
Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

18 березня, 05:18 • 102807 перегляди
Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

18 березня, 05:25 • 116584 перегляди
Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

09:52 • 83661 перегляди
Зеленський здійснив поїздку до Львова

Зеленський здійснив поїздку до Львова

09:59 • 106200 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 241630 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 194316 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 289625 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 284870 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 411549 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 86773 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 92785 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 88515 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 109484 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 118812 перегляди
Актуальне
Уражає навіть шлунок: Степанов заявив, що "індійський" штам COVID-19 більш агресивний

Уражає навіть шлунок: Степанов заявив, що "індійський" штам COVID-19 більш агресивний

Київ • УНН

 • 16823 перегляди

КИЇВ. 11 травня. УНН. Штам коронавірусу, який вперше був виявлений в Індії, більш небезпечний та агресивний, ніж “південноафриканський” та “британський” штами. Він вражає навіть шлунок та нирки. Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Над світом зависла нова загроза нового штаму COVID-19, який вже наробив чимало горя в Індії й підступається до кордонів нашої країни...”, — сказав Степанов.

Деталі

За його словами, новий штам дуже небезпечний та агресивний.

“Навіть більше ніж „південноафриканський“ та „британський“ штам. Він виражений надважкою клінічною картиною, з ураженням не тільки органів дихання, а й шлунково-кишкового тракту та нирок. В пацієнтів спостерігається важка інтоксикація організму. За повідомленням індійських ЗМІ, також фіксуються випадки сліпоти та мокромікозу — це ураження слизових оболонок носа та горла”, — розповів Степанов.

Доповнення

Степанов повідомляв раніше, що коронавірус з подвійною мутацією — індійський штам — значно небезпечніший, тому МОЗ застосовує сурові заходи, щоб він не потрапив в Україну.

Начальник ГУ Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан заявляв, що штам коронавірусу, який вперше був виявлений в Індії, наприкінці травня буде в Україні.

Так, уряд України ухвалив рішення про заборону перетину державного кордону з 00:00 неділі, 2 травня, іноземцям та особам без громадянства, які прибули з Індії.

Нагадаємо, МОЗ Індії оголосило про виявлення нового штаму коронавірусу з подвійною мутацією в країні. Цей коронавірусу був виявлений на території Великої Британії, після чого країна посилила правила в’їзду з Індії. Як 19 квітня повідомив глава МОЗ королівства Метт Хенкок, зараз британські експерти встановлюють, чи є новий штам більш заразним або смертоносним в порівнянні з початковим генетичним варіантом нового коронавірусу, а також те, наскільки добре від нього захищають вакцини. Пізніше такий штам з’явився зокрема, і в Чехії, Швейцарії, Румунії, Ізраїлі та Франції.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоCOVID-19

Звернутися з питань розміщення реклами