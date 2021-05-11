Поражает даже желудок: Степанов заявил, что "индийский" штамм COVID-19 более агрессивный

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“Над миром нависла новая угроза нового штамма COVID-19, который уже наделал немало горя в Индии и подступается к границам нашей страны...”, — сказал Степанов.

Детали

По его словам, новый штамм очень опасный и агрессивный.

“Более чем „южноафриканский“ и „британский“ штамм. Он выражен сверхтяжелой клинической картиной, с поражением не только органов дыхания, но и желудочно-кишечного тракта и почек. У пациентов наблюдается тяжелая интоксикация организма. По сообщению индийских СМИ, также фиксируются случаи слепоты и мокромикоза — это поражение слизистых оболочек носа и горла”, — рассказал Степанов.

Дополнение

Степанов сообщал ранее, что коронавирус с двойной мутацией — индийский штамм — значительно опаснее, поэтому Минздрав применяет суровые меры, чтобы он не попал в Украину.

Начальник ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан заявлял, что штамм коронавируса, который впервые был обнаружен в Индии, в конце мая будет в Украине.



Так, правительство Украины приняло решение о запрете пересечения государственной границы с 00:00 воскресенья, 2 мая, иностранцам и лицам без гражданства, прибывших из Индии.

Напомним, Минздрав Индии объявило об обнаружении нового штамма коронавируса с двойной мутацией в стране. Этот коронавируса был обнаружен на территории Великобритании, после чего страна ужесточила правила въезда из Индии. Как 19 апреля сообщил глава Минздрава королевства Мэтт Хэнкок, сейчас британские эксперты устанавливают, является ли новый штамм более заразным или смертоносным по сравнению с первоначальным генетическим вариантом нового коронавируса, а также то, насколько хорошо от него защищают вакцины. Позже такой штамм появился в частности, и в Чехии, Швейцарии, Румынии, Израиле и Франции.