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"Укрзалізниця" призначила курсування додаткового поїзда через Полтавщину

"Укрзалізниця" призначила курсування додаткового поїзда через Полтавщину

Київ • УНН

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ПОЛТАВА-КИЇВ. 31 січня. УНН. У лютому щоп’ятниці та неділі курсуватиме додатковий швидкісний поїзд Інтерсіті+ № 728/727 Київ — Харків — Київ. Інформує УНН-Центр із посиланням на ПАТ “Укрзалізниця”.

У зв’язку з підвищеним попитом на перевезення пасажирів за маршрутом Київ — Харків — Київ у цьому сполученні призначається додатковий швидкісний поїзд Інтерсіті+ № 728/727. Із Києва та Харкова поїзд відправлятиметься у п’ятницю та неділю, а саме: 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24 та 26 лютого 2017 року.

Поїзд зупинятиметься на станціях: Київ-Пасажирський, Дарниця, Миргород, Полтава—Київська, Харків.

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