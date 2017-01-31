"Укрзалізниця" призначила курсування додаткового поїзда через Полтавщину

У зв’язку з підвищеним попитом на перевезення пасажирів за маршрутом Київ — Харків — Київ у цьому сполученні призначається додатковий швидкісний поїзд Інтерсіті+ № 728/727. Із Києва та Харкова поїзд відправлятиметься у п’ятницю та неділю, а саме: 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24 та 26 лютого 2017 року.

Поїзд зупинятиметься на станціях: Київ-Пасажирський, Дарниця, Миргород, Полтава—Київська, Харків.