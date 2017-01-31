"Укрзализныця" назначила курсирование дополнительного поезда через Полтавскую область

В связи с повышенным спросом на перевозки пассажиров по маршруту Киев - Харьков - Киев в этом сочетании назначается дополнительный скоростной поезд Интерсити + № 728/727. Из Киева и Харькова поезд будет отправляться в пятницу и воскресенье, а именно: 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24 и 26 февраля 2017 года.

Поезд будет останавливаться на станциях Киев-Пассажирский, Дарница, Миргород, Полтава-Киевская, Харьков.