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Українці лікуються від COVID-19 ветеринарним препаратом: Голубовська попередила про небезпеку

Київ • УНН

 • 70700 перегляди

КИЇВ. 27 березня. УНН. В Україні деякі інфіковані COVID-19 самостійно лікуються ветеринарним препаратом, який призначений для худоби. Про це розповіла заслужений лікар України, головний інфекціоніст країни Ольга Голубовська в програмі "Народ проти" з Наташею Влащенко, передає УНН.

Цитата

"Американці його (івермектин - ред.) у своєму протоколі постійно позиціонують ... Найстрашніше, що у нас його немає, він тільки у ветеринарній практиці. Для людей не всі країни мають його в таблетованій формі. Що роблять у нас люди, наслухавшись? Вони купують ветеринарний препарат, і починають не просто пити, а ще й вводити внутрішньом'язово. І FDA (Foos and Drug Administration), американці висловили застереження про супутні речовини, які розраховані в таких дозах як на коней і на великих тварин, і це досить небезпечно", - розповіла Голубовська.

Довідка

Івермектин - лікарський засіб, антипаразитарний препарат, в основному застосовується в медицині. Івермектин застосовується для лікування людини, свиней, великої рогатої худоби, коней і овець.

Доповнення

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Україні ще мінімум 2-3 тижні буде спостерігатися зростання захворюваності COVID-19. Кількість нових випадків за добу може вирости до 25 тис.

Також Степанов заявляв, що "британський" штам COVID-19 поширений по всій Україні. Він втричі заразніший, вражає молодшу вікову групу і викликає важкий перебіг хвороби.

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