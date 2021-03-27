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21:00 • 49135 просмотра

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Украинцы лечатся от COVID-19 ветеринарным препаратом: Голубовская предупредила об опасности

Киев  •  УНН

 • 70693 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. В Украине некоторые инфицированные COVID-19 самостоятельно лечатся ветеринарным препаратом, который предназначен для скота. Об этом рассказала заслуженный врач Украины, главный инфекционист страны Ольга Голубовская в программе "Народ против" с Наташей Влащенко, передает УНН.

Цитата

“Американцы его (ивермектин — ред.) в своем протоколе постоянно позиционируют... Самое страшное, что у нас его нет, он только в ветеринарной практике. Для людей не все страны имеют его в таблетированной форме. Что делают у нас люди, наслушавшись? Они покупают ветеринарный препарат, и начинают не просто пить, а еще и вводить внутримышечно. И FDA (Foos and Drug Administration), американцы высказали предостережение о сопутствующих веществах, которые рассчитаны в таких дозах как на лошадей и на крупных животных, и это достаточно опасно”, — рассказала Голубовская.

Справка

Ивермектин — лекарственное средство, антипаразитарный препарат, в основном применяемый в медицине. Ивермектин применяется для лечения человека, свиней, крупного рогатого скота, лошадей и овец.

Дополнение

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине еще минимум 2-3 недели будет наблюдаться рост заболеваемости COVID-19. Количество новых случаев за сутки может вырасти до 25 тыс.

Также Степанов заявлял, что “британский” штамм COVID-19 распространен по всей Украине. Он втрое заразнее, поражает младшую возрастную группу и вызывает тяжелое течение болезни.

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