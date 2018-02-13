Український лижник назвав головний компонент для перемог на Олімпіадах
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. В олімпійському Пхьончхані відбулися змагання серед представників лижних гонок в індивідуальному спринті серед чоловіків та жінок. Думками щодо свого виступу поділився українець Олексій Красовський. Про це інформує прес-служба НОК, передає УНН.
За підсумками кваліфікації українські спортсмени не потрапили у топ-30, тож завершили боротьбу у цьому виді програми.
"На гонку виходив в бойовому настрої. Дуже хотів показати свій максимальний результат, але на спуску втратив рівновагу: впав, тому й витратив багато часу", - розповів спортсмен.
Він додав, що важливим чинником для високих результатів на його думку є досвід.
"Раніше, в мене зі спринтом не складалося, але в цьому ліцензійному періоді було багато силової роботи. Набрався потужності. В цілому, спринт дуже швидка дистанція. Не можна втрачати ні секунди - потрібно правильно розподіляти сили. Якщо помиляєшся на першому підйоми, то на другий вже може не вистачити сил. Досвід тут вирішує все", - підкреслив наш земляк.
Як повідомлялося раніше, Красовський посів 70 місце, а його співвітчизник Андрій Орлик 73-тє.