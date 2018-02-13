Украинский лыжник назвал главный компонент для побед на Олимпиадах

По итогам квалификации украинские спортсмены не попали в топ-30, поэтому завершили борьбу в этом виде программы.

"На гонку выходил в боевом настроении. Очень хотел показать свой максимальный результат, но на спуске потерял равновесие: упал, поэтому и потратил много времени", - рассказал спортсмен.

Он добавил, что важным фактором для высоких результатов по его мнению есть опыт.

"Раньше, у меня со спринтом не складывалось, но в этом лицензионном периоде было много силовой работы. Набрался мощности. В целом, спринт очень быстрая дистанция. Нельзя терять ни секунды - нужно правильно распределять силы. Если ошибаешься на первом подъемы, то на второй уже может не хватить сил. Опыт здесь решает все", - подчеркнул наш земляк.

Как сообщалось ранее, Красовский занял 70 место, а его соотечественник Андрей Орлик 73-е.