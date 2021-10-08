Українська тенісистка пробилася до чвертьфіналу змагань у Франції
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Українська тенісистка Дар’я Снігур упевнено вийшла в чвертьфінал турніру ITF, що триває у Шербур-ан-Котантена (Франція), передає УНН з посиланням на Тенісний портал України.
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У матчі першого кола киянка, посіяна під 4 номером, розгромила Каміллу Бартоні з Латвії — 6:3, 6:1, а в другому раунді віддала всього два гейми Сарі-Бет Грей з Великої Британії — 6:1, 6:1.
За вихід до півфіналу Снігур посперечається з шостою ракеткою турніру Аріаною Хартоно з Нідерландів.
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Тенісистка Козлова перемогла на старті турніру WTA-1000 в Індіан-Веллс.