Українська тенісистка пробилася до чвертьфіналу змагань у Франції

Деталі

У матчі першого кола киянка, посіяна під 4 номером, розгромила Каміллу Бартоні з Латвії — 6:3, 6:1, а в другому раунді віддала всього два гейми Сарі-Бет Грей з Великої Британії — 6:1, 6:1.

За вихід до півфіналу Снігур посперечається з шостою ракеткою турніру Аріаною Хартоно з Нідерландів.

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Тенісистка Козлова перемогла на старті турніру WTA-1000 в Індіан-Веллс.