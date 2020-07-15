Україна в ОБСЄ розповіла про гібридні методи ведення РФ війни та вбивство українського військового медика

“15 липня Україна та Албанія провели спільне засідання Форуму безпекового співробітництва та Постійної Ради ОБСЄ, присвячене гібридним загрозам та сучасним методам ведення війни. Основним доповідачем від України виступив директор Національного інституту стратегічних досліджень Олександр Литвиненко”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що на запрошення головування України, участь у засіданні в якості основних доповідачів взяли представниця Міністерства оборони Литви Інга Жукаускєне та керівник відділу гібридних викликів НАТО Міхаель Рюлє.

У своєму виступі Олександр Литвиненко розповів про багатовимірні гібридні засоби та методи, які Росія використовує проти України від початку військової інтервенції та незаконної тимчасової окупації частини території України.

Він пояснив, що мета Росії полягає у перешкоджанні євроінтеграційним та євроатлантичним прагненням нашої держави, створенні буферної зони між Росією та Заходом та, зрештою, відновленні свого впливу в Україні. Він назвав війну, яку Росія розв’язала та продовжує на Донбасі, війною на виснаження.

За словами доповідача від України, для досягнення своєї мети держава-агресор не гребує жодними засобами не лише у військовій, але й у політичній, економічній, інформаційній та інших сферах. Олександр Литвиненко звернув увагу на агресивні та підривні дії Росії з фактичної інтеграції тимчасово окупованих окремих районів Донецької та Луганської області до складу РФ. Він наголосив, що ці та інші дії Росії вже протягом шести років руйнують засади європейської безпеки та загрожують миру та стабільності на континенті.

У свою чергу, доповідачі держав-учасниць ОБСЄ висловили глибоке занепокоєння через гібридні методи війни та загрози, з якими вони стикаються у своїх країнах. Йдеться, зокрема, про масштабні дезінформаційні кампанії, які кидають стратегічний виклик функціонуванню демократичних інститутів. Останнім часом дезінформація загострилася через використання зловмисниками обставин пандемії.

Держави-учасниці ОБСЄ відзначили, що відводять особливу роль у протидії цим загрозам наполегливим та сталим зусиллям у сфері освіти, підвищенню медіаграмотності, сприянню незалежній журналістській діяльності та розвитку сильного громадянського суспільства.

Окремою темою обговорення стала небезпека кібератак та спроб втручання у виборчий процес. Низка держав-учасниць ОБСЄ зауважили, що у цих загрозах чітко прослідковується російський слід. Водночас, делегати висловили розчарування через відмову Росії брати участь у засіданні.

На переконання учасників, ефективна протидія гібридним загрозам вимагає, насамперед, стійкості суспільства через залучення до ефективної взаємодії усіх ланок державної влади, громадянського суспільства та приватного сектору. Держави-учасниці ОБСЄ обмінялися найкращим досвідом у ранньому виявленні, відновленні та злагодженому реагуванні усіх структур державної влади на гібридні загрози.

“Представник України окремо привернув увагу делегатів до підступного вбивства 13 липня російськими окупаційними військами на Донбасі українського військового медика. За його словами, це наочний приклад застосування Росією гібридних методів агресії. Він наголосив, що під час обстрілу група українських військових була одягнута у білі каски і жилети з позначками „СЦКК“, адже виконувала погодженну з СММ ОБСЄ місію з евакуації тіла українського воїна, який загинув напередодні поблизу населеного пункту Зайцеве”, — додається у повідомленні.

Повідомляється, що попри це, російські окупаційні війська фактично розстріляли українського військового медика та поранили двох інших військовослужбовців ЗСУ в порушення досягнутих домовленостей і наданих ними гарантій безпеки.

Нагадаємо, 13 липня незаконні збройні формування на Донбасі обстріляли групу українських військових, які проводили евакуацію тіла бійця ЗСУ в районі н. п. Зайцеве. Унаслідок ворожого вогню військовий медик загинув, один військовослужбовець отримав поранення, ще один — бойове травмування.

Раніше повідомлялося, що Україна буде інформувати міжнародних партнерів щодо вбивства медика на Донбасі під час бою.