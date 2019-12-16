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Україна скоротила заповненість ПСГ газом до 63%

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 14 грудня зменшився до 19,768 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані АТ "Укртрансгаз".

За останніми даними, за добу в ПСГ України газ не закачувався.

Водночас, 14 грудня з ПСГ України було відібрано 66,28 млн куб. м газу.

При цьому в даних за 14 грудня вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини - 4,51 млн куб. м, з Угорщини - 4,58 млн куб. м, з Польщі - 0,91 млн куб. м газу.

Так, українські ПСГ на сьогодні заповнені на 63%.

Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.

Як повідомляв УНН, з листопада 2018 року ціна на газ для населення зросла до 8550 грн за тис. куб. м, з травня її почали зменшувати. Нафтогаз знизить ціни на газ для населення у грудні до 4 277 грн за тис. куб. м.

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