Україна накопичила у ПСГ вже 24,75 млрд куб. м газу
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 23 серпня збільшився до 24,752 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані ТОВ “Оператор ГТС України”.
За останніми даними, за добу в ПСГ України закачано 114,26 млн куб. м газу.
З ПСГ України протягом доби газ не відбирався.
При цьому в даних за 23 серпня вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини — 42,21 млн куб. м газу, з Угорщини та Польщі блакитне паливо не надходило.
Додамо, на території України без урахування Криму — 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.
Як повідомляв УНН, з листопада 2018 року ціна на газ для населення зросла до 8550 грн за тис. куб. м, з наступної весни її почали зменшувати. За даними Нафтогазу, ціна на газ для населення у липні зросла на 7% у порівнянні з місяцем раніше.