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Україна буде розвивати військову співпрацю зі США – Кравчук

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 травня. УНН. Україна буде розвивати військову співпрацю зі США та іншими країнами НАТО. Минув час, коли Києву не продавали летальну зброю. Про це заявив голова української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук в ефірі телеканалу "Україна 24", коментуючи візит до України держсекретаря США Ентоні Блінкена, передає кореспондент УНН.

Цитата:

"Блінкен підтвердив, що і в бюджеті, і в інших органах влади такі кошти передбачені, і військово-технічна співпраця буде розгортатися, і не тільки з США. Візит Зеленського до Великої Британії завершився підписанням саме такого документа про військово-технічне співробітництво, так само завершився візит і до Туреччини... Я цим хочу сказати, що минув час, коли нам казали "не можна продавати летальну зброю, це може бути тільки зброя для захисту"... Тепер ми знаємо, що йдеться про будь-яку зброю, літальні апарати, протитанкову зброю, все це буде купуватися та продаватися", - сказав Кравчук.

Доповнення

Foreign Policy посилаючись на офіційних осіб пише, що держсекретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Києва виконував відразу кілька важливих завдань - включаючи демонстрацію підтримки як Україні перед обличчям російської агресії, так і власним "військам" в особі дипломатичного корпусу.

Напередодні в Україні з офіційним візитом перебував Держсекретар США Ентоні Блінкен. Він підкреслював, що його особистий візит до Києва є свідченням того, що США хочуть продовжувати співпрацю з Україною. Візит, зокрема, був на знак підтримки на тлі нарощування військ РФ біля кордонів України і в окупованому Криму протягом минулого місяця.

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