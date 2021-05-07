Украина будет развивать военное сотрудничество с США - Кравчук
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Украина будет развивать военное сотрудничество с США и другими странами НАТО. Прошло время, когда Киеву не продавали летальное оружие. Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в эфире телеканала "Украина 24", комментируя визит в Украину госсекретаря США Энтони Блинкена, передает корреспондент УНН.
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"Блинкен подтвердил, что и в бюджете, и в других органах власти такие средства предусмотрены, и военно-техническое сотрудничество будет развиваться, и не только с США. Визит Зеленского в Великобританию завершился подписанием именно такого документа о военно-техническом сотрудничестве, так же завершился визит и в Турцию... Я этим хочу сказать, что прошло время, когда нам говорили "нельзя продавать летальное оружие, это может быть только оружие для защиты"... Теперь мы знаем, что речь идет о любом оружии, летательные аппараты, противотанковое оружие, все это будет покупаться и продаваться", - сказал Кравчук.
Дополнение
Foreign Policy со ссылкой на официальных лиц пишет, что госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев выполнял сразу несколько важных задач - включая демонстрацию поддержки как Украине перед лицом российской агрессии, так и собственным "войскам" в лице дипломатического корпуса.
Накануне в Украине с официальным визитом находился Госсекретарь США Энтони Блинкен. Он подчеркивал, что его личный визит в Киев является свидетельством того, что США хотят продолжать сотрудничество с Украиной. Визит, в частности, был в знак поддержки на фоне наращивания войск РФ у границ Украины и в оккупированном Крыму в течение прошлого месяца.