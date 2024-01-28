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Українські оборонці з ПвК “Схід” знищили російську крилату ракету на Дніпропетровщині

Українські оборонці з ПвК “Схід” знищили російську крилату ракету на Дніпропетровщині

Київ • УНН

 • 34719 перегляди

Українська протиповітряна оборона збила російську крилату ракету Х-59 над Дніпропетровською областю 28 січня. Пізніше того ж вечора Росія запустила балістичні ракети і ударні безпілотники, чотири з яких були перехоплені Україною.

Над Дніпром вдень 28 січня пролунав вибух, який виявився результат роботи українського ППО. Повітряні сили ЗСУ повідомляють про знищення керованої авіаційної ракети Х-59, передає УНН.

В Дніпровському районі Дніпропетровської області підрозділом Повітряного командування "Схід" знищено керовану авіаційну ракету Х-59

 – ідеться у повідомленні Повітряних сили Збройних сил України.

Нагадаємо

У південних регіонах України оголошувалася ракетна загрозу через ризик пусків російських ракет з Азовського моря. Йшлося про небезпеку для Кіровоградської, Миколаївської, Херсонської, Запорізької, Дніпропетровської, Луганської областей та Криму.

Також УНН повідомляв, що минулої доби активність російської авіації над Україною була незначною, ймовірно, через погодні умови та військові цілі росії. Однак увечері Росія завдала удару балістичними ракетами та ударними безпілотниками, чотири з яких Україна перехопила.

На Таврійському напрямку Сили оборони знищили 364 окупантів та 26 одиниць техніки - Штупун28.01.24, 13:43 • 32828 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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