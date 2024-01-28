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Ракетна небезпека у південних областях України: загроза пусків з акваторії Азовського моря

Ракетна небезпека у південних областях України: загроза пусків з акваторії Азовського моря

Київ • УНН

 • 35054 перегляди

У південних регіонах України оголошено ракетну загрозу через ризик пусків російських ракет з Азовського моря. Повітряні сили попереджають про небезпеку для Кіровоградської, Миколаївської, Херсонської, Запорізької, Дніпропетровської, Луганської областей та Криму.

Кіровоградська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька, Дніпропетровська області, а також окупований Крим, Луганська область: оголошено загрозу ракетного удару, через загрозу пусків, російськими загарбниками, ракет з акваторії Азовського моря.

Про це передає УНН із посиланням на Telegram Повітряних Сил ЗСУ.

Деталі

Увага! Ракетна небезпека в областях, де оголошена повітряна тривога! Загроза пусків ракет з акваторії Азовського моря! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! 

– інформують Повітряні Сили України

Наразі на карті позначена імовірна загроза для Кіровоградська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька, Дніпропетровська області, Луганська областей, а також окупований Крим.

Нагадаємо

Незважаючи на те, що росія здійснила три великі ракетні атаки на Україну з 29 грудня по 8 січня, речник Військово-повітряних сил України Юрій Ігнат заявив, що у росії залишилося близько 900 високоточних ракет дальнього радіусу дії. Ігнат зазначив, що Росія виробляє близько 100 ракет на місяць, але витрачає їх через постійні атаки проти України.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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