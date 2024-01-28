Ракетна небезпека у південних областях України: загроза пусків з акваторії Азовського моря
Київ • УНН
У південних регіонах України оголошено ракетну загрозу через ризик пусків російських ракет з Азовського моря. Повітряні сили попереджають про небезпеку для Кіровоградської, Миколаївської, Херсонської, Запорізької, Дніпропетровської, Луганської областей та Криму.
Кіровоградська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька, Дніпропетровська області, а також окупований Крим, Луганська область: оголошено загрозу ракетного удару, через загрозу пусків, російськими загарбниками, ракет з акваторії Азовського моря.
Про це передає УНН із посиланням на Telegram Повітряних Сил ЗСУ.
Деталі
Увага! Ракетна небезпека в областях, де оголошена повітряна тривога! Загроза пусків ракет з акваторії Азовського моря! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!
Наразі на карті позначена імовірна загроза для Кіровоградська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька, Дніпропетровська області, Луганська областей, а також окупований Крим.
Нагадаємо
Незважаючи на те, що росія здійснила три великі ракетні атаки на Україну з 29 грудня по 8 січня, речник Військово-повітряних сил України Юрій Ігнат заявив, що у росії залишилося близько 900 високоточних ракет дальнього радіусу дії. Ігнат зазначив, що Росія виробляє близько 100 ракет на місяць, але витрачає їх через постійні атаки проти України.