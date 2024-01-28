Ракетная опасность в южных областях Украины: угроза пусков из акватории Азовского моря
Киев • УНН
В южных регионах Украины объявлена ракетная угроза из-за риска пусков российских ракет из Азовского моря. Воздушные силы предупреждают об опасности для Кировоградской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Луганской областей и Крыма.
Кировоградская, Николаевская, Херсонская, Запорожская, Днепропетровская области, а также оккупированный Крым, Луганская область: объявлена угроза ракетного удара, из-за угрозы пусков российскими захватчиками ракет из акватории Азовского моря. Об этом передает УНН со ссылкой на Telegram Воздушных Сил ВСУ.
Детали
Внимание! Ракетная опасность в областях, где объявлена воздушная тревога! Угроза пусков ракет из акватории Азовского моря! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!
Сейчас на карте обозначена вероятная угроза для Кировоградская, Николаевская, Херсонская, Запорожская, Днепропетровская области, Луганская областей, а также оккупированный Крым.
Напомним,
Несмотря на то, что россия осуществила три крупные ракетные атаки на Украину с 29 декабря по 8 января, спикер Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что у россии осталось около 900 высокоточных ракет дальнего радиуса действия. Игнат отметил, что Россия производит около 100 ракет в месяц, но расходует их из-за постоянных атак против Украины.
Ракетная опасность в южных областях Украины: угроза пусков из акватории Азовского моря
В южных регионах Украины объявлена ракетная угроза из-за риска пусков российских ракет из Азовского моря. Воздушные силы предупреждают об опасности для Кировоградской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Луганской областей и Крыма.
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