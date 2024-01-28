Ракетная опасность в южных областях Украины: угроза пусков из акватории Азовского моря

Кировоградская, Николаевская, Херсонская, Запорожская, Днепропетровская области, а также оккупированный Крым, Луганская область: объявлена угроза ракетного удара, из-за угрозы пусков российскими захватчиками ракет из акватории Азовского моря. Об этом передает УНН со ссылкой на Telegram Воздушных Сил ВСУ.

Детали

Внимание! Ракетная опасность в областях, где объявлена воздушная тревога! Угроза пусков ракет из акватории Азовского моря! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! - информируют Воздушные Силы Украины

Сейчас на карте обозначена вероятная угроза для Кировоградская, Николаевская, Херсонская, Запорожская, Днепропетровская области, Луганская областей, а также оккупированный Крым.

Напомним,

Несмотря на то, что россия осуществила три крупные ракетные атаки на Украину с 29 декабря по 8 января, спикер Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что у россии осталось около 900 высокоточных ракет дальнего радиуса действия. Игнат отметил, что Россия производит около 100 ракет в месяц, но расходует их из-за постоянных атак против Украины.