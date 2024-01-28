Украинские оборонцы из ПвК "Восток" уничтожили российскую крылатую ракету на Днепропетровщине

Над Днепром днем 28 января прогремел взрыв, который оказался результат работы украинского ПВО. Воздушные силы ВСУ сообщают об уничтожении управляемой авиационной ракеты Х-59, передає УНН.

В Днепровском районе Днепропетровской области подразделением Воздушного командования "Восток" уничтожено управляемую авиационную ракету Х-59 - говорится в сообщении.

Напомним,

В южных регионах Украины объявлялась ракетная угроза из-за риска пусков российских ракет из Азовского моря. Речь шла об опасности для Кировоградской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Луганской областей и Крыма.

Также УНН сообщал, что за прошедшие сутки активность российской авиации над Украиной была незначительной, вероятно, из-за погодных условий и военных целей России. Однако вечером Россия нанесла удар баллистическими ракетами и ударными беспилотниками, четыре из которых Украина перехватила.

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