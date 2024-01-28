Украинские оборонцы из ПвК "Восток" уничтожили российскую крылатую ракету на Днепропетровщине
Украинская противовоздушная оборона сбила российскую крылатую ракету Х-59 над Днепропетровской областью 28 января. Позже в тот же вечер Россия запустила баллистические ракеты и ударные беспилотники, четыре из которых были перехвачены Украиной.
На Таврическом направлении Силы обороны уничтожили 364 оккупантов и 26 единиц техники - Штупун
На Таврическом направлении за прошедшие сутки, украинские защитники уничтожили 364 оккупантов, 26 единиц техники и три склада боеприпасов.
На границе Польши в сторону Украины стоят около 1300 грузовиков - ГПСУ
Около 1300 грузовиков сейчас ожидают въезда в Украину с польской стороны границы, но пограничники говорят, что водителям не придется долго ждать пересечения границы из-за высокой интенсивности движения. Ежедневно границу в обоих направлениях пересекают около 3 000 грузовиков.
В центре москвы горел Театр сатиры
В Театре сатиры в центре Москвы произошел крупный пожар. Более 60 пожарных и 14 пожарных машин работали над тушением пожара площадью 250 квадратных метров, возникшего на крыше, где проходили реставрационные работы.
Оккупанты обстреляли 6 населенных пунктов в Донецкой области, три человека пострадали, среди них - ребенок
Вчера российские войска обстреляли 6 населенных пунктов в Донецкой области, повредив гражданскую инфраструктуру и ранив 3 человек, в том числе ребенка. В Мирнограде российскими ракетами были повреждены 14 жилых домов, детский сад, школа и 9 автомобилей.
Ракетная опасность в южных областях Украины: угроза пусков из акватории Азовского моря
В южных регионах Украины объявлена ракетная угроза из-за риска пусков российских ракет из Азовского моря. Воздушные силы предупреждают об опасности для Кировоградской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Луганской областей и Крыма.
Венгерские ультраправые собираются "претендовать" на Закарпатье в случае "проигрыша Украины"
Лидер венгерской ультраправой партии "Mi Hazánk" заявил, что они "будут претендовать" на Закарпатскую область Украины, если Украина проиграет войну с Россией. Вместе с тем, венгерская кране правая политическая сила поддерживает немедленное прекращение огня в Украине и путь переговоров.
В Украине не наблюдается дефицит электроэнергии, графики отключений не применяются - Минэнерго
Сейчас в Украине нет дефицита электроэнергии, энергосистема сбалансирована, а внутренняя генерация покрывает потребности потребителей. Министерство энергетики все еще призывает украинцев уменьшить потребление электроэнергии в пиковые часы выходных, чтобы стабилизировать энергосистему в условиях войны с Россией.
На Южном направлении враг несет потери: почти 80 оккупантов и 6 единиц техники потеряно захватчиком на левом берегу
За минувшие сутки украинские войска нанесли значительные потери российским войскам на южном направлении: 77 погибших, уничтожено большое количество техники и вооружения. В то же время на Купянском и Лиманском направлениях было отражено 16 российских атак.
За прошедшие сутки в небе над Украиной наблюдалось некоторое затишье: Игнат назвал причины
За прошедшие сутки активность российской авиации над Украиной была незначительной, вероятно, из-за погодных условий и военных целей России. Однако вечером Россия нанесла удар баллистическими ракетами и ударными беспилотниками, четыре из которых Украина перехватила.