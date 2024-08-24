Українська прем’єр-ліга: анонс четвертого туру, де дивитися матчі та хто фаворити букмекерів

Вже сьогодні, в День Незалежності України, і до понеділка українських вболівальників тішитиме четвертий тур Української прем’єр-ліги. Чи зможе "Лівий берег" нарешті вийти з кризи, чи вдасться "Олександрії" залишитися на верхівці турнірної таблиці, чи покращить собі "Кривбас" настрій перед матчем-відповіддю в Лізі Конференцій - дізнаємося вже цього футбольного вікенду. УНН вирішив розповісти, з яким настроєм підходять команди до поєдинків, хто фаворит букмекерів та де дивитися матчі УПЛ.

"Олександрія" - "Шахтар"

Відкриватиме четвертий тур УПЛ на КСК "Ніка" будуть "Олександрія" та донецький "Шахтар". "Олександрія" підходить до цього поєдинку без втрат, хоч і провела на одну гру менше, ніж "Шахтар". Перемога над "Зорею" (2:1) в минулому турі дозволила колективу Руслана Ротаня очолити турнірну таблицю. Цікаво, що в матчі із "Зорею", клуб із Кіровоградщини пропустив 450-й гол в чемпіонатах, в тому числі 250-й гостьовий.

Автор голу у матчі із "Зорею" Кирило Ковалець відзначив солідний ювілей - 31-річний капітан олександрійського клубу провів вже 200 матчів в УПЛ.

Кирило Ковалець (ліворуч)

Натомість "Шахтар" мінімально переграв столичний "Лівий берег" - 1:0, здобувши при Маріно Пушичу 10-ту гостьову перемогу у всіх турнірах, а автор голу Данило Сікан провів сотий матч за "гірників" в різних турнірах.

Данило Сікан

Команди пересікалися в УПЛ 30 разів, з яких тотальну домінацію має "Шахтар" - 21 перемога у гірників проти 3 в "Олександрії". Ще три поєдинки були зіграні внічию.

У минулому сезоні, в першому колі УПЛ команди зіграли у нічию - 1:1. А от у другому колі стався скандал за участю команд. Справа в тому, що в тому матчі, який завершився нульовою нічиєю, за "Олександрію" на поле вийшов Іван Калюжний, який не був попередньо заявлений на гру.

Пізніше Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ скасував результат матчу, зарахувавши "Олександрії" технічну поразку - 0:3.

ФК "Олександрія" зараховано технічну поразку через участь в грі з "Шахтарем" незаявленого футболіста

Чи вдасться "Олександрії" залишитися на верхівці турнірної таблиці, чи доведеться покинути сходинку - побачимо вже о 13:00. Матч, як і решту поєдинків, покаже УПЛ ТБ.

Букмекери віддають впевнену перевагу "Шахтарю", на перемогу якого можна поставити з коефіцієнтом 1,5. На "Олександрію" - 7,1, а на нічию 4,5.

"Полісся" - "Оболонь"

Матчі неділі відкриють житомирське "Полісся" та столична "Оболонь" на стадіоні "Центральний" у Житомирі. У минулому турі "Полісся" зіграло внічию із "Інгульцем" - 1:1, а "Оболонь" поступилася "Ворсклі" - 2:0, продовживши свою безвиграшну гостьову серію до 11 ігор: 5 нічиїх та 6 поразок на виїзді.

Команди за свою історію зустрічалися 9 разів, в тому числі 2 рази в УПЛ, де колективи мають по одній перемозі. Сталося це минулого сезону, коли в першому колі "Полісся" обіграло "пивоварів" - 2:0, а в другому "Оболонь" взяла реванш - 1:0.

Що цікаво, коли команди виступали в Першій лізі, то "Полісся" не виграло жодного матчу в "Оболоні" - 4 поразки, 1 нічия.

"Оболонь" підходить до матчу у піднесеному настрої після перемоги у Кубку України в серії пенальті проти ковалівського "Колоса", але чи вдасться "пивоварам" перервати свою безвиграшну серію в гостях - побачимо вже о 13:00.

Букмекери впевнено ставлять на "Полісся" - коефіцієнт 1,6. На перемогу "Оболоні" - 6,6, на нічию - 3,8.

"Полісся" - "Оболонь" минулого сезону

"Рух" - "Зоря"

Другий поєдинок неділі проведуть команди, які в минулому турі зазнали поразок, - винниківський "Рух" та луганська "Зоря". "Рух" поступився 3:1 "ЛНЗ", ведучи в рахунку по ходу матчу, зазнавши при Віталію Пономарьову 10-ї поразки в УПЛ, а "Зоря", як зазначалося, поступилася "Олександрії".

Не дивлячись на поразку від "ЛНЗ", нападник "Руху" Ілля Квасниця встановив особисте досягнення - забив свій 10-й гол в УПЛ.

Ілля Квасниця

Команди провели в Прем’єр-лізі 7 очних зустрічей, де незначну перевагу має "Зоря" - 3 перемоги проти 2 у "Руху. Ще в одному матчі була зафіксована нічия, в яку зіграли в другому коли розіграшу УПЛ минулого сезону. В першому колі "Рух" отримав мінімальну перемогу над "Зорею" - 2:1.

Також "Зоря" на тижні грала свій матч 1/16 Кубку України, в якому декласувала аматорську "Олімпію" - 4:1.

Чи вдасться "Руху" відігратися в очному протистоянні із "Зорею", та чи зможе Квасниця продовжити лік своїм голам в УПЛ - дивіться вже о 15:30.

Букмекери не віддають перевагу жодній з команд: на перемогу "Зорі" - 2,8, на перемогу "Руху" - 2,5. Нічия в матчі - 3,4.

"Кривбас" - "Інгулець"

Третій заключний матч неділі у Кривому Розі проведе місцевий "Кривбас", до якого в гості завітає петровський "Інгулець". В минулому турі "Кривбас" обіграв "Верес" - 2:0, реалізувавши 90-й пенальті в рамках УПЛ, а "Інгулець", як вже зазначалося, зіграв внічию з "Поліссям", провівши 40-й гостьовий матч в УПЛ.

На тижні "Інгулець" сенсаційно поступився друголіговому ФК "Пробій Городенка" в Кубку України - 2:2 в основний час та 4:2 по пенальті. Іншим приводом, в якому команда Васила Кобіна потрапила у заголовки ЗМІ стало те, що президент "Інгульця" Олександр Поворознюк не впорався з керуванням та потрапив у ДТП, коли їхав на "Кубок України".

Їхав на матч Кубка України: президент ФК "Інгулець" Поворознюк потрапив у ДТП

Натомість "Кривбас" на тижні програв 2:0 "Бетісу" в кваліфікації Ліги Конференцій, продовживши серію невдач українських клубів-дебютантів у цьому турнірі. Безвиграшна традиція дебютних виступів українських клубів в цьому турнірі триває з 2021 року.

В УПЛ команди зустрічалися лише двічі в сезоні 2022/2023, де одного разу криворіжці отримали перемогу - 3:1, а другий матч завершився "сухими нулями" на табло.

Чи вдасться "Кривбасу" поліпшити собі настрій перед матчем відповіддю проти "Бетіса", чи підопічним Кобіна вдасться скористатися становищем криворіжців - дізнаємося о 18:00.

Букмекери віддають впевнену перевагу "Кривбасу" - коефіцієнт 1,4. На "Інгулець" - 7,2, а на нічию - 4,7.

"Кривбас" - "Інгулець" в минулому сезоні

"ЛНЗ" - "Карпати"

У понеділок в гості до черкаського "ЛНЗ", який отримав перемогу в минулому матчі над "Рухом" - 3:1, завітають львівські "Карпати", які поступилися в минулому турі київському "Динамо" з аналогічним рахунком.

За свою історію команди ще не пересікалися у вищому дивізіоні, але провели три гри в Першій та Другій лізі України, де "ЛНЗ" двічі виявився сильнішим і одного разу команди зіграли внічию.

На тижні "Карпати" впевнено перемогли "Чорноморець" в Кубку України - 3:0, що може надати "левам" впевненості, але "ЛНЗ" мав більше часу на відновлення, що може зіграти певну роль. Чи зможе "ЛНЗ" скористатися втомою "Карпат" - побачимо вже о 13:00.

Букмекери також не мають однозначного переможця в цьому поєдинку, ставлячи на "ЛНЗ" - 2,5, а на перемогу "Карпат" - 2,9. На нічию - 3,4.

"ЛНЗ" - "Карпати" в товариському матчі

"Лівий берег" - "Чорноморець"

В іншому матчі понеділка до невдахи чемпіонату "Лівого берегу" завітає одеський "Чорноморець". Кияни ще не набирали очок в чемпіонаті, програвши три матчі в перших стартових поєдинках УПЛ, та ще й вилетіли в Кубку України від друголігової "Кудрівки" - 3:2. Натомість "Чорноморець" в минулому турі мінімально переграв "Колос" - 1:0, завершивши дві серії: програшну, яка тривала в чемпіонатах 4 гри, та безгольову - 427 хвилин, однак, як вже зазначалося, "з тріском" програв "Карпатам" в Кубку.

Команди за свою історію зустрічалися лише одного разу в Кубку України у 2023 році, де сильнішим виявилися "моряки" - 2:1.

Чи зможе "Лівий берег" вибратися із цієї "ями", враховуючи втому "моряків", чи продовжить "падіння на дно" - дізнаємося вже о 15:30.

Не дивлячись на те, що кияни програли всі свої матчі в УПЛ, букмекери дають майже однакові шанси на перемогу обох команд - на перемогу "Лівого берега" - 2,5, на перемогу "Чорноморця" - 2,9. На нічию - 3,4.

"Лівий берег" - "Чорноморець" в Кубку України

"Колос" - "Верес"

Заключний матч туру проведуть в Ковалівці на Київщині місцевий "Колос", до якого завітає рівненський "Верес". Як вже зазначалося, обидві команди свої матчі минулого туру програли. До слова, "Колос" в минулому турі зазнав 60-ї поразки в УПЛ, але в тому матчі Денис Безбородько здобув унікальне досягнення - провів 150 матч в УПЛ.

Денис Безбородько

Як вже зазначалося, "Колос" провів також матч на тижні в Кубку України, в якому поступився київській "Оболоні". Натомість "Верес" не залишив "каменя на камені" від "Металіста-1925" в Кубку - 4:0.

Загалом команди провели між собою 14 матчів, з яких 6 в УПЛ. "Верес" ще жодного разу не перемагав "Колос" у Вищому дивізіоні - 5 поразок та одна нічия. В минулому сезоні "Колос" двічі переграв "Верес" з рахунком - 2:0. Цікавим є тей факт, що "Верес" ще жодного разу не забивав у ворота "Колоса" в УПЛ.

Чи зможе "Верес" нарешті поцілити у ворота "Колоса", а також отримати першу перемогу над колективом із Ковалівки - дізнаємося о 18:00.

Букмекери вважають, що "Колос" має перевагу в цьому матчі, даючи на перемогу коефіцієнт - 2. На звитягу "Вереса" - 3,9, а на нічию - 3,5.