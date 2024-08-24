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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинская премьер-лига: анонс четвертого тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Киев  •  УНН

24 августа 2024, 06:30  •  2440 просмотра

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Четвертый тур УПЛ стартует в День Независимости Украины. "Александрия" примет „Шахтер“, „Кривбасс“ сыграет с „Ингульцом“, а „Левый берег“ попытается добыть первые очки против „Черноморца“.

Уже сегодня, в День Независимости Украины, и до понедельника украинских болельщиков будет радовать четвертый тур Украинской премьер-лиги. Сможет ли "Левый берег" наконец выйти из кризиса, удастся ли "Александрии" остаться на верхушке турнирной таблицы, улучшит ли себе "Кривбасс" настроение перед ответным матчем в Лиге Конференций - узнаем уже в этот футбольный уикенд. УНН решил рассказать, с каким настроением подходят команды к поединкам, кто фаворит букмекеров и где смотреть матчи УПЛ.  

"Александрия" - "Шахтер" 

Открывать четвертый тур УПЛ на КСК "Ника" будут "Александрия" и донецкий "Шахтер". "Александрия" подходит к этому поединку без потерь, хоть и провела на одну игру меньше, чем „Шахтер". Победа над "Зарей" (2:1) в прошлом туре позволила коллективу Руслана Ротаня возглавить турнирную таблицу. Интересно, что в матче с "Зарей", клуб из Кировоградщины пропустил 450-й гол в чемпионатах, в том числе 250-й гостевой.

Автор гола в матче с "Зарей" Кирилл Ковалец отметил солидный юбилей - 31-летний капитан александрийского клуба провел уже 200 матчей в УПЛ. 

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Кирилл Ковалец (слева)

Зато "Шахтер" минимально переиграл столичный "Левый берег" - 1:0, получив при Марино Пушиче 10-ю гостевую победу во всех турнирах, а автор гола Даниил Сикан провел сотый матч за "горняков" в различных турнирах. 

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Даниил Сикан 

Команды пересекались в УПЛ 30 раз, из которых тотальную доминацию имеет "Шахтер" - 21 победа у горняков против 3 у "Александрии". Еще три поединка были сыграны вничью. 

В прошлом сезоне, в первом круге УПЛ команды сыграли в ничью - 1:1. А вот во втором круге произошел скандал с участием команд. Дело в том, что в том матче, который завершился нулевой ничьей, за "Александрию" на поле вышел Иван Калюжный, который не был предварительно заявлен на игру.

Позже Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ отменил результат матча, засчитав "Александрии" техническое поражение - 0:3. 

ФК "Олександрія" зараховано технічну поразку через участь в грі з "Шахтарем" незаявленого футболіста4 марта 2024, 16:44 • 23248 просмотров

Удастся ли "Александрии" остаться на верхушке турнирной таблицы, или придется покинуть строчку - увидим уже в 13:00. Матч, как и остальные поединки, покажет УПЛ ТВ.

Букмекеры отдают уверенное преимущество "Шахтеру", на победу которого можно поставить с коэффициентом 1,5. На "Александрию" - 7,1, а на ничью 4,5. 

"Полесье" - "Оболонь"

Матчи воскресенья откроют житомирское "Полесье" и столичная "Оболонь" на стадионе "Центральный" в Житомире. В прошлом туре "Полесье" сыграло вничью с "Ингульцом" - 1:1, а "Оболонь" уступила "Ворскле" - 2:0, продолжив свою безвыигрышную гостевую серию до 11 игр: 5 ничьих и 6 поражений на выезде. 

Команды за свою историю встречались 9 раз, в том числе 2 раза в УПЛ, где коллективы имеют по одной победе. Случилось это в прошлом сезоне, когда в первом круге "Полесье" обыграло "пивоваров" - 2:0, а во втором "Оболонь" взяла реванш - 1:0. 

Что интересно, когда команды выступали в Первой лиге, то "Полесье" не выиграло ни одного матча у "Оболони" - 4 поражения, 1 ничья. 

"Оболонь" подходит к матчу в приподнятом настроении после победы в Кубке Украины в серии пенальти против ковалевского „Колоса", но удастся ли „пивоварам" прервать свою безвыигрышную серию в гостях - увидим уже в 13:00. 

Букмекеры уверенно ставят на "Полесье" - коэффициент 1,6. На победу "Оболони" - 6,6, на ничью - 3,8. 

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"Полесье" - „Оболонь" прошлого сезона 

"Рух" - "Заря" 

Второй поединок воскресенья проведут команды, которые в прошлом туре потерпели поражения, - винниковский "Рух" и луганская "Заря". "Рух" уступил 3:1 „ЛНЗ", ведя в счете по ходу матча, потерпев при Виталии Пономареве 10-е поражение в УПЛ, а „Заря", как отмечалось, уступила „Александрии". 

Несмотря на поражение от "ЛНЗ", нападающий "Руха" Илья Квасница установил личное достижение - забил свой 10-й гол в УПЛ. 

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Илья Квасница 

Команды провели в Премьер-лиге 7 очных встреч, где незначительное преимущество имеет "Заря" - 3 победы против 2 у "Руха. Еще в одном матче была зафиксирована ничья, в которую сыграли во втором когда розыгрыша УПЛ прошлого сезона. В первом круге "Рух" одержал минимальную победу над "Зарей" - 2:1. 

Также "Заря" на неделе играла свой матч 1/16 Кубка Украины, в котором деклассировала любительскую "Олимпию" - 4:1.  

Удастся ли "Руху" отыграться в очном противостоянии с "Зарей", и сможет ли Квасница продолжить счет своим голам в УПЛ - смотрите уже в 15:30. 

Букмекеры не отдают предпочтение ни одной из команд: на победу "Зари" - 2,8, на победу "Руха" - 2,5. Ничья в матче - 3,4. 

"Кривбасс" - "Ингулец" 

Третий заключительный матч воскресенья в Кривом Роге проведет местный "Кривбасс", к которому в гости пожалует петровский "Ингулец". В прошлом туре "Кривбасс" обыграл "Верес" - 2:0, реализовав 90-й пенальти в рамках УПЛ, а "Ингулец", как уже отмечалось, сыграл вничью с "Полесьем", проведя 40-й гостевой матч в УПЛ. 

На неделе "Ингулец" сенсационно уступил второлиговому ФК "Пробий Городенка" в Кубке Украины - 2:2 в основное время и 4:2 по пенальти. Другим поводом, в котором команда Васила Кобина попала в заголовки СМИ стало то, что президент "Ингульца" Александр Поворознюк не справился с управлением и попал в ДТП, когда ехал на "Кубок Украины". 

Їхав на матч Кубка України: президент ФК "Інгулець" Поворознюк потрапив у ДТП21 августа 2024, 14:39 • 16502 просмотра

Зато "Кривбасс" на неделе проиграл 2:0 "Бетису" в квалификации Лиги Конференций, продолжив серию неудач украинских клубов-дебютантов в этом турнире. Безвыигрышная традиция дебютных выступлений украинских клубов в этом турнире продолжается с 2021 года. 

В УПЛ команды встречались лишь дважды в сезоне 2022/2023, где однажды криворожане одержали победу - 3:1, а второй матч завершился "сухими нулями" на табло. 

Удастся ли "Кривбассу" улучшить себе настроение перед ответным матчем против "Бетиса", или подопечным Кобина удастся воспользоваться положением криворожан -  узнаем в 18:00. 

Букмекеры отдают уверенное преимущество "Кривбассу" - коэффициент 1,4. На "Ингулец" - 7,2, а на ничью - 4,7.  

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"Кривбасс" - „Ингулец" в прошлом сезоне

"ЛНЗ" - "Карпаты" 

В понедельник в гости к черкасскому "ЛНЗ", одержавшему победу в прошлом матче над "Рухом" - 3:1, пожалуют львовские "Карпаты", уступившие в прошлом туре киевскому "Динамо" с аналогичным счетом. 

За свою историю команды еще не пересекались в высшем дивизионе, но провели три игры в Первой и Второй лиге Украины, где "ЛНЗ" дважды оказался сильнее и однажды команды сыграли вничью.

На неделе "Карпаты" уверенно победили "Черноморец" в Кубке Украины - 3:0, что может придать "львам" уверенности, но "ЛНЗ" имел больше времени на восстановление, что может сыграть определенную роль. Сможет ли "ЛНЗ" воспользоваться усталостью "Карпат" - увидим уже в 13:00. 

Букмекеры также не имеют однозначного победителя в этом поединке, ставя на "ЛНЗ" - 2,5, а на победу "Карпат" - 2,9. На ничью - 3,4. 

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"ЛНЗ" - „Карпаты" в товарищеском матче 

"Левый берег" - "Черноморец" 

В другом матче понедельника к неудачнику чемпионата "Левому берегу" пожалует одесский "Черноморец". Киевляне еще не набирали очков в чемпионате, проиграв три матча в первых стартовых поединках УПЛ, да еще и вылетели в Кубке Украины от второлиговой "Кудривки" - 3:2. Зато "Черноморец" в прошлом туре минимально переиграл "Колос" - 1:0, завершив две серии: проигрышную, которая длилась в чемпионатах 4 игры, и безголевую - 427 минут, однако, как уже отмечалось, "с треском" проиграл "Карпатам" в Кубке. 

Команды за свою историю встречались лишь однажды в Кубке Украины в 2023 году, где сильнее оказались "моряки" - 2:1. 

Сможет ли "Левый берег" выбраться из этой "ямы", учитывая усталость "моряков", или продолжит "падение на дно" - узнаем уже в 15:30.  

Несмотря на то, что киевляне проиграли все свои матчи в УПЛ, букмекеры дают почти одинаковые шансы на победу обеих команд - на победу "Левого берега" - 2,5, на победу "Черноморца" - 2,9. На ничью - 3,4. 

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"Левый берег" - „Черноморец" в Кубке Украины

"Колос" - "Верес" 

Заключительный матч тура проведут в Ковалевке Киевской области местный "Колос", который посетит ривненский "Верес". Как уже отмечалось, обе команды свои матчи прошлого тура проиграли. К слову, "Колос" в прошлом туре потерпел 60-е поражение в УПЛ, но в том матче Денис Безбородько добыл уникальное достижение - провел 150 матч в УПЛ. 

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Денис Безбородько 

Как уже отмечалось, "Колос" провел также матч на неделе в Кубке Украины, в котором уступил киевской "Оболони". Зато "Верес" не оставил "камня на камне" от "Металлиста-1925" в Кубке - 4:0. 

Всего команды провели между собой 14 матчей, из которых 6 в УПЛ. "Верес" еще ни разу не побеждал „Колос" в Высшем дивизионе - 5 поражений и одна ничья. В прошлом сезоне "Колос" дважды переиграл "Верес" со счетом - 2:0. Интересен тот факт, что "Верес" еще ни разу не забивал в ворота "Колоса" в УПЛ.

Сможет ли "Верес" наконец-то попасть в ворота "Колоса", а также одержать первую победу над коллективом из Ковалевки - узнаем в 18:00. 

Букмекеры считают, что "Колос" имеет преимущество в этом матче, давая на победу коэффициент - 2. На победу "Вереса" - 3,9, а на ничью - 3,5. 

Павел Башинский

Павел Башинский

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Украина и Индия подписали соглашение о сотрудничестве в агросекторе: в Минагро рассказали, что оно предусматривает

Украина и Индия подписали соглашение о сотрудничестве в агросекторе: в Минагро рассказали, что оно предусматривает

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В Украине намолотили 32 млн тонн нового урожая, начали собирать сахарную свеклу

В Украине намолотили 32 млн тонн нового урожая, начали собирать сахарную свеклу

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Энергетики восстановили высоковольтную линию питания оккупированной ЗАЭС, которую повредили обстрелы

Энергетики восстановили высоковольтную линию питания оккупированной ЗАЭС, которую повредили обстрелы

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Работаем, чтобы сделать соглашение о «транспортном безвизе» с ЕС бессрочным - Шмыгаль

Работаем, чтобы сделать соглашение о «транспортном безвизе» с ЕС бессрочным - Шмыгаль

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Киев

Президент Польши Дуда прибыл в Киев на празднование Дня Независимости

Президент Польши Дуда прибыл в Киев на празднование Дня Независимости

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Ясная погода и жара до 31°C ожидаются в Киевской области

Ясная погода и жара до 31°C ожидаются в Киевской области

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Пьяный водитель Mercedes спровоцировал смертельное ДТП в Киеве

Пьяный водитель Mercedes спровоцировал смертельное ДТП в Киеве

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В Киеве вывесили флаги с подписями участников операции на курщине

В Киеве вывесили флаги с подписями участников операции на курщине

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Жара до 35° и местами дожди: прогноз погоды на сегодня

Жара до 35° и местами дожди: прогноз погоды на сегодня

23 августа 2024, 05:26  •  40521 просмотра