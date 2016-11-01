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Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні
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У жителя Одеси вилучили гранати, димову шашку та набої

У жителя Одеси вилучили гранати, димову шашку та набої

Київ • УНН

 • 8549 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Правоохоронці вилучили у жителя Одеси гранати, димову шашку та набої, які чоловік намагався провезти на мирну територію. Про це УНН повідомили у прес-службі відділу Управління превентивної діяльності (за матеріалами Волноваського відділу поліції Донецької області).

Так, у Волновасі правоохоронці вилучили у 22-річного мешканця Одеси 4 гранати РГД-5, набої калібру 5,45 мм у кількості 63 штук та димову шашку, які він намагався провезти на мирну територію.

За словами правопорушника, боєприпаси він зберігав в якості “сувеніра”.

Вилучені вибухонебезпечні предмети спрямовані на експертизу, відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження із зброєю бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Чоловіку загрожує до 7 років позбавлення волі.

 

Українські Національні Новини

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