У жителя Одессы изъяли гранаты, дымовую шашку и патроны

Так, в Волновахе правоохранители изъяли у 22-летнего жителя Одессы 4 гранаты РГД-5, патроны калибра 5,45 мм в количестве 63 штук и дымовую шашку, которые он пытался провезти на мирную территорию.

По словам правонарушителя, боеприпасы он хранил в качестве "сувенира".

Изъятые взрывоопасные предметы направлены на экспертизу, открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.