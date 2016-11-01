У жителя Одессы изъяли гранаты, дымовую шашку и патроны
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Правоохранители изъяли у жителя Одессы гранаты, дымовую шашку и патроны, которые мужчина пытался провезти на мирную территорию. Об этом сообщили УНН в пресс-службе отдела Управления превентивной деятельности (по материалам Волновахского отдела полиции Донецкой области).
Так, в Волновахе правоохранители изъяли у 22-летнего жителя Одессы 4 гранаты РГД-5, патроны калибра 5,45 мм в количестве 63 штук и дымовую шашку, которые он пытался провезти на мирную территорию.
По словам правонарушителя, боеприпасы он хранил в качестве "сувенира".
Изъятые взрывоопасные предметы направлены на экспертизу, открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.