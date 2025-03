У віці 104 років померла акторка епохи "золотого Голлівуду", одна з зірок стрічки "Віднесені вітром"

За даними ЗМІ, акторка померла уві сні в своєму будинку в Парижі. Не стало останньої з квартету виконавців головних ролей в популярному кіноромані. Першим у 1943 році пішов з життя Леслі Говард, який зіграв Ешлі Вілкса. Пасажирський літак, на якому він летів з Португалії в Англію, був збитий німецькими винищувачами. Виконавець ролі Ретта Батлера Кларк Гейбл помер від серцевого нападу в 1960 році. Через сім років від туберкульозу померла Вів’єн Лі, яка зіграла головну героїню.

Олівія де Хевілленд народилася 1 липня 1916 року в Токіо, де її батько Волтер викладав в британському коледжі. Коли шлюб батьків розпався, майбутня зірка разом з матір’ю і сестрою переїхала до Каліфорнії. Коли їй виповнилося вісімнадцять, студія Warner Brothers запропонувала їй перший контракт.

За свою професійну кар’єру де Хевілленд отримала дві премії “Оскар” за фільми “Кожному своє” (To Each His Own, 1946) і “Спадкоємиця” (The Heiress, 1949), двічі була удостоєна нагороди “Золотий глобус”. На Голлівудській алеї в Лос-Анджелесі відкрита особиста зірка артистки.

Як зазначає газета The New York Times, в 1965 році де Хевілленд стала першою жінкою, яка очолила журі Каннського фестивалю. Починаючи з другої половини 60-х років акторка практично не знімалася в повнометражних фільмах, а її останнім голлівудським проектом в 1979 році стала картина “П’ятий мушкетер” (The Fifth Musketeer).