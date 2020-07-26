В возрасте 104 лет умерла актриса эпохи "золотого Голливуда", одна из звезд ленты "Унесенные ветром"

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 июля. УНН. Актриса Оливия де Хэвилленд, известная своей ролью Мелани Гамильтон в фильме “Унесенные ветром” (Gone with the Wind, 1939), ушла из жизни 25 июля в возрасте 104 лет, пише УНН со ссылкой на Entertaiment Weakly.

По данным СМИ, актриса умерла во сне в своем доме в Париже. Не стало последней из квартета исполнителей главных ролей в популярном киноромане. Первым в 1943 году ушел из жизни Лесли Говард, сыгравший Эшли Уилкса. Пассажирский самолет, на котором он летел из Португалии в Англию, был сбит немецкими истребителями. Исполнитель роли Ретта Батлера Кларк Гейбл умер от сердечного приступа в 1960 году. Спустя семь лет от туберкулеза умерла Вивьен Ли, сыгравшая главную героиню.

Оливия де Хэвилленд родилась 1 июля 1916 года в Токио, где ее отец Уолтер преподавал в британском колледже. Когда брак родителей распался, будущая звезда вместе с матерью и сестрой переехала в Калифорнию. Когда ей исполнилось восемнадцать, студия Warner Brothers предложила ей первый контракт.

За свою профессиональную карьеру де Хэвилленд получила две премии “Оскар” за фильмы “Каждому свое” (To Each His Own, 1946) и “Наследница” (The Heiress, 1949), дважды была удостоена награды “Золотой глобус”. На Голливудской аллее в Лос-Анджелесе открыта личная звезда артистки.

Как отмечает газета The New York Times, в 1965 году де Хэвилленд стала первой женщиной, возглавившей жюри Каннского фестиваля. Начиная со второй половины 60-х годов актриса практически не снималась в полнометражных фильмах, а ее последним голливудским проектом в 1979 году стала картина “Пятый мушкетер” (The Fifth Musketeer).

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