У.Супрун може позбавити українських пацієнтів доступних ліків від гепатиту С

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 53662 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 132398 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 135011 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 115090 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 127959 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 83197 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 91712 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 98133 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89281 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 216690 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+16°
1.8м/с
30%
Популярнi новини

Ємен готує масштабний наступ на повстанців-хуситів: задіяно 80 тисяч військових

13 квітня, 05:34 • 33678 перегляди

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози: що відомо

13 квітня, 07:30 • 37676 перегляди

У Сумах десятки загиблих та поранених, потрібна жорстка реакція світу - Зеленський

09:00 • 15503 перегляди

Ракетний удар по Сумах: кількість загиблих зросла до 24 людей, з них 1 дитина

10:46 • 15094 перегляди

Ракетний удар росії по Сумах: 32 людини загинули, з них двоє дітей

11:19 • 37921 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 135002 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 216687 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 367655 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 303102 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 411600 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Андрій Єрмак

Берні Сандерс

Денис Шмигаль

Актуальні місця

Україна

Суми

Сполучені Штати

Харків

Європа

Реклама
УНН Lite

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13:03 • 7570 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 29337 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 26407 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 115081 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 31679 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

«Калібр» (сімейство ракет)

У.Супрун може позбавити українських пацієнтів доступних ліків від гепатиту С

Київ • УНН

 • 23102 перегляди

КИЇВ. 6 лютого. УНН. В.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун може позбавити українських пацієнтів доступних ліків від гепатиту С. Про це свідчить відповідне розпорядження КМУ, яким осатаню уповноважено на підписання Мирової угоди між Україною та американської компанією “Гілеад”, передає УНН.

У.Супрун може позбавити українських пацієнтів доступних ліків від гепатиту С

Так, у розпорядженні КМУ за підписом Прем’єр-міністра В.Гройсмана сказано наступне:

“Схвалити проект Мирової угоди між Україною в особі Міністерства охорони здоров’я та компанією "Гілеад Сайєнсиз, Інк.“ (Сполучені Штати Америки).

Уповноважити виконувача обов’язків Міністра охорони здоров’я Супрун Уляну Надію на підписання Мирової угоди, зазначеної в пункті 1 цього розпорядження”.

Разом з тим, із тексту проекту мирової Угоди, що є у розпорядженні УНН, випливає те, що Україна на вимогу американської компанії “Гілеад” (виробника ліків проти гепатиту С - ред.) має намір скасувати реєстрацію ліків від гепатиту С інших виробників, які сьогодні продаються на території нашої держави.

При цьому, вартість цих ліків є нижчою, за вартість тих, які пропонує “Гілеад”.

Свою вимогу до України американська компанія пояснює тим, що була першою, хто зареєстрував в Україні ліки від гепати С на основі діючої речовини — Софосбувір, а тому, начебто, має право їх ексклюзивного продажу на території нашої країни протягом 5 років.

Разом з тим, американський “ГІЛЕАД” не зміг довести цього у суді, коли вимагав від МОЗ скасування реєстрації іншого препарату. Наразі розгляд цієї справи триває вже в апеляційній інстанції.

Таким чином МОЗ виграло першу судову інстанцію проти “Гілеад”, однак, згодом все одно вирішило пристати на умови американців та погодилося скасувати реєстрацію більш дешевих ліків від гепатиту С, які наразі доступні українцям.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В умовах війни гепатит С становить загрозу для бійців АТО

З тексту проекту Мирового угоди також випливає, що “Гілеад” пригрозив Україні повозом на суму у 820 млн дол. до Міжнародного центру з регулювання інвестиційних спорів, якщо МОЗ не скасує реєстрації іншим лікам під гепатиту С на території України.

Проект тексту мирової угоди завізував міністр юстиції Петро Павленко.

Якщо він буде підписаний, то компанія “Гілеад” отримає монопольне становище в Україні. Альтернативних ліків від гепатиту С на снові Софосбувір українці ризикують не мати до 2020 року.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, у березні минулого року на виконання умов Договору між ПРООН та МОЗ України, Програмою розвитку ООН в Україні було проведено тендерну закупівлю ліків від гепатиту С для України.

На участь у процедурі закупівлі ПРОООН була подана пропозиція лише однієї компанії “GILEAD”. І на свій препарат від гепатиту С “Совальді” (Sovaldi), “GILEAD” запропонувала ціну у 517 дол., що майже у двічі перевищила очікування МОЗ України.

Тоді низка нардепів закликали МОЗ переглянути вказані закупівлі, аби забезпечити більшу кількість хворих необхідними ліками.

Також нагадаємо, від гепатиту С щорічно помирає близько 700 тис. людей, вакцин від хвороби немає.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Здоров'я
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,583.40
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,575.75