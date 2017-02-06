У.Супрун може позбавити українських пацієнтів доступних ліків від гепатиту С

Так, у розпорядженні КМУ за підписом Прем’єр-міністра В.Гройсмана сказано наступне:

“Схвалити проект Мирової угоди між Україною в особі Міністерства охорони здоров’я та компанією "Гілеад Сайєнсиз, Інк.“ (Сполучені Штати Америки).

Уповноважити виконувача обов’язків Міністра охорони здоров’я Супрун Уляну Надію на підписання Мирової угоди, зазначеної в пункті 1 цього розпорядження”.

Разом з тим, із тексту проекту мирової Угоди, що є у розпорядженні УНН, випливає те, що Україна на вимогу американської компанії “Гілеад” (виробника ліків проти гепатиту С - ред.) має намір скасувати реєстрацію ліків від гепатиту С інших виробників, які сьогодні продаються на території нашої держави.

При цьому, вартість цих ліків є нижчою, за вартість тих, які пропонує “Гілеад”.

Свою вимогу до України американська компанія пояснює тим, що була першою, хто зареєстрував в Україні ліки від гепати С на основі діючої речовини — Софосбувір, а тому, начебто, має право їх ексклюзивного продажу на території нашої країни протягом 5 років.

Разом з тим, американський “ГІЛЕАД” не зміг довести цього у суді, коли вимагав від МОЗ скасування реєстрації іншого препарату. Наразі розгляд цієї справи триває вже в апеляційній інстанції.

Таким чином МОЗ виграло першу судову інстанцію проти “Гілеад”, однак, згодом все одно вирішило пристати на умови американців та погодилося скасувати реєстрацію більш дешевих ліків від гепатиту С, які наразі доступні українцям.

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З тексту проекту Мирового угоди також випливає, що “Гілеад” пригрозив Україні повозом на суму у 820 млн дол. до Міжнародного центру з регулювання інвестиційних спорів, якщо МОЗ не скасує реєстрації іншим лікам під гепатиту С на території України.

Проект тексту мирової угоди завізував міністр юстиції Петро Павленко.

Якщо він буде підписаний, то компанія “Гілеад” отримає монопольне становище в Україні. Альтернативних ліків від гепатиту С на снові Софосбувір українці ризикують не мати до 2020 року.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, у березні минулого року на виконання умов Договору між ПРООН та МОЗ України, Програмою розвитку ООН в Україні було проведено тендерну закупівлю ліків від гепатиту С для України.

На участь у процедурі закупівлі ПРОООН була подана пропозиція лише однієї компанії “GILEAD”. І на свій препарат від гепатиту С “Совальді” (Sovaldi), “GILEAD” запропонувала ціну у 517 дол., що майже у двічі перевищила очікування МОЗ України.

Тоді низка нардепів закликали МОЗ переглянути вказані закупівлі, аби забезпечити більшу кількість хворих необхідними ліками.

Також нагадаємо, від гепатиту С щорічно помирає близько 700 тис. людей, вакцин від хвороби немає.